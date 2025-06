「行くぞ、サタニック!」リハーサルからそのままステージに居座った彼らは、そう叫ぶと同時にライブへ突入した。するとフロアの様相は一変。両腕を激しく動かし、まわし蹴りのように足を振り回し、激しくぶつかり合うオーディエンス。バイオレンスなスラムダンスというか、本場仕込みのモッシュである。楽しく盛り上がるモッシュなどではない。オーディエンスをそこまで豹変させてしまったバンドこそ、View From The Soyuz。 ◆ライブ写真 1曲目「Chronostasis」から重厚にして過激なバイオレントなグラインドで攻め立てる。エクストリームという形容がなま易しく感じてしまうほど、View From The Soyuzのサウンドは恐ろしい。NARI(G)、KEI(G)、sima(B)、Shunsuke(Dr)という楽器陣が放つ音には、常に残虐、惨殺、殺戮の3本柱が揺らぐことなく存在し続けている。そしてmasa(Vo)が歌い始めたときだ。オーディエンスの興奮は一気に高ぶり、ケガのひとつでもしなきゃライブに来た意味はないってほどの勢いで、一人ひとりが激情のトルネードと化していった。 ステージを降りれば優しい顔つきのmasaだが、ステージに上がってマイクを握った瞬間、凶暴スクリームの使い手になる。喉から血しぶきでも飛ばすんじゃないかってほどの咆哮とデスボーカルを繰り返す。両手でマイクを握り、上半身をのけぞらせながら吠え、歌い、叫ぶ姿も圧巻だ。ステージのバックで点滅する“EVIL”の電飾が、その姿を浮かび上がらせる。まさにEVILの権化がここに現れたような感じだ。 「ついに来たっすね、この日が。このバンド始めたころは、まずハードコアのBLOODAXE FESTIVALに出たいって気持ちがあって、今そこにけっこう出させてもらっていて。次に僕らがなにに出たいとなったら、サタニック・カーニバルしかなかったんです。今ここに立たせてもらったからこそ、次にやりてーことが、どんどん思い浮かんできました。みんなのおかげです、ありがとう」 そう感謝しながら、しかしEVILの権化ゆえ、「俺たちが奏でているのはハードコア・ミュージック、ハードコア・カルチャー。行くぞ、幕張!」と容赦しない。彼らが次にやりたいことは、この場所をさらに無秩序なハードコア・ギグにすることだろう。リリースしたばかりの1stアルバム『Ubiquitous』からのナンバーを、音源同様にゲストも加えながら叩きつけていくView From The Soyuz。そしてラストは、ファンから“国歌斉唱”とも呼ばれるナンバー「Ättestupa」だ。フロアを埋める暴れん坊将軍たちが、ギターフレーズに合わせて大合唱を巻き起こす。そして曲が展開すれば、ステージの5人からは業火とも呼べる音と歪んだスクリームが。無慈悲なアグレッションばかりが渦巻く事件とも呼べるView From The Soyuzのステージでもあった。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎中河原理英 ■セットリスト 1. Chronostasis 2. Caligula 3. Comatose State 4. Disdain 5. (Oc)cult (feat. Hajime from Tive) 6. Blackened Sun (feat. GKT from UNHOLY11) 7. Ättestupa ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 […]

