誤解を恐れずに言えば、NOISEMAKERほど幕張メッセという大舞台が似合うバンドはいない。多くの出演バンドが「幕張メッセをライヴハウスにしよう!」と呼びかける中、彼らはそういうセリフを吐かない。なぜなら、大きなハコであればあるほど、自分たちの楽曲の魅力を存分にアピールできるバンドだから。 ◆ライブ写真 <SATANIC CARNIVAL 2025>SATAN STAGEの4番目を務めたのはNOISEMAKERである。SEとともにステージにスモークが立ち昇る中、AG(Vo)、HIDE(G)、YU-KI(B)、UTA(Dr)のメンバー4人がステージに姿を見せ、煌びやかなシンセをイントロに1曲目「LAST FOREVER」で演奏スタート。近未来的なロックサウンドは壮大なスケープを描き、会場をすっぽり包み込む。続く「SADVENTURES」では裏声を交えつつ、鮮やかなクリーンヴォーカルで観客の心に鷲掴みにする。 「やべぇリフ持って来たぜ、HIDEかませ! かかって来い、サタニック!」とAGが叫び、「MAJOR-MINOR」へ。うねりを上げるヘヴィリフに観客は踊らされっぱなしだ。 それから「Something New」に繋ぎ、ここに集まったすべての人たちがジャンプに励む。曲調的にはアリーナロックと言っても差し支えない作風により、底抜けのパーティー空間が広がる。NOISEMAKERの音楽的魅力と幕張メッセという舞台が共振するスケール感に圧倒されるばかりであった。 「北からのでかい風、NOISEMAKERです。サタニック開催、おめでとうございます! またこうやって立てたことを誇りに思う。難しいことはなしでバカ騒ぎしよう。死ぬほど音楽が好きで、死ぬほどかっこいいフェスに出られて…誰が一番やばい音出しているか、見せてやるよ!」──AG その流れから「Supernatural feat. Masato from coldrain」をドロップ! ヘヴィにしてダンサブル、さらにデジタルパートを加えた曲調は聴き応え十分である。途中からゲストにMasatoが参戦し、AGとのツインヴォーカルもコンビネーション抜群で異様な盛り上がりを呈す。 「みんなの歌だから、俺らよりでかい声で! 愛してるぜ、サタニック!」と前置きし、「NAME」を披露。観客によるシンガロングを促し、さらに一体感を高めると、残すは1曲のみ。「ラスト、絶対折れなかった、折ることのできない旗をぶっ刺して帰るから!」と言い放ち、観客とコール&レスポンスを交わした後に「Flag」をプレイ。地を這うグルーヴで攻撃性を高めた楽曲は破壊力満点だ。AGの魂を燃焼させるエモーショナルな歌声も凄まじく、特大の合唱で幕張メッセを完全制覇するパフォーマンスに感動せずにはいられなかった。 取材・文◎荒金良介撮影◎スズキ コウヘイ ■セットリスト 1. LAST FOREVER 2. SADVENTURES 3. MAJOR-MINOR 4. Something New 5. Supernatural feat. Masato from coldrain 6. NAME 7. Flag ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 […]

