日曜劇場『キャスター』

日曜劇場『キャスター』（TBS系。TBS系。毎週日曜よる9：00〜9：54）の第10話（最終回）が6月15日に放送予定です。

『キャスター』は、主演・阿部寛で永野芽郁、道枝駿佑出演の完全オリジナルストーリーです。

阿部寛さん演じるのは、型破りで破天荒なニュースキャスターの進藤壮一。公共放送で15年間というキャリアを積んだ後、民法テレビ局JBNの会長に引き抜かれ、視聴率低迷にあえぐ報道番組『ニュースゲート』のメインキャスターに就任。

“世の中を動かすのは真実！”という信念のもと、真実を伝えるために手段を選ばない進藤が、圧倒的な存在感で周囲を巻き込んでいく。

永野芽郁さんは、進藤に振り回されながらも奮闘する総合演出の崎久保華役を、道枝駿佑さんは、ジャーナリスト志望で進藤を尊敬する入社2年目の AD（アシスタントディレクター）本橋悠介役を演じます。

第10話あらすじ

43年前、進藤（阿部寛さん）の父・哲（山口馬木也さん）と国定（高橋英樹さん）は自衛隊輸送機墜落事故を取材していた。

進藤は哲の記事が世に出なかった理由を国定に問い詰め、真実を知ろうと再び洞窟へ。

そんな中、週刊誌にニュースゲートにまつわるスキャンダルが報じられ、揺らぐ報道番組への信頼。

ＪＢＮは猛批判にさらされる。進藤は、番組での緊急生会見を提案。生放送で国定との直接対決に！

■番組概要

［タイトル］日曜劇場『キャスター』

［放送日時］毎週日曜よる9：00〜9：54

［出演者］

進藤 壮一 阿部 寛

崎久保 華 永野 芽郁

本橋 悠介 道枝 駿佑

小池 奈美 月城 かなと

尾野 順也 木村 達成

チェ・ジェソン キム・ムジュン

戸山 紗矢 佐々木 舞香

鍋田 雅子 ヒコロヒー

横尾 すみれ 堀越 麗禾

松原哲 山口馬木也

崎久保由美 黒沢あすか

佐川刑事 オクイシュージ

川島圭介 山中崇

横尾恭子 相築あきこ

進藤 壮一（幼少期） 馬場 律樹

羽生 剛 北大路 欣也

尾崎正尚 谷田歩

羽生真一 内村遥

滝本 真司 加藤 晴彦

南 亮平 加治 将樹

梶原 広大 玉置 玲央

安藤 恵梨香 菊池 亜希子

市之瀬 咲子 宮澤 エマ

海馬 浩司 岡部 たかし

山井 和之 音尾 琢真

国定 義雄 高橋 英樹

［スタッフ］

製作著作 ＴＢＳ

脚本 槌谷 健、及川真実、李 正美、谷 碧仁、守口悠介、北浦勝大

音楽 木村秀彬

プロデュース 伊與田英徳、関川友理、佐久間晃嗣

演出 加藤亜季子、金井 紘

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/caster_tbs/

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