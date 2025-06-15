¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÄã²¼¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦
¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÀ¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ä¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÁàºî¤äÉ½¼¨¡¢²»À¼¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÄã²¼¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
As the game industry cuts back, accessibility is feeling the impact | The Verge
¥²¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Ç¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¼çÎ®¤ÎµÄÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤¹¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÇ¯¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ÊÊâ¤¬Æß²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯È¾¤Ð¤«¤é¥²¡¼¥à¶È³¦Á´ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¤Î¿¦¼ï¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ë»Å»ö¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÏÍ½»»¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼Â¸³Åª¤ÊÅê»ñ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤è¤ê°ìÁØÅØÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥»¥¤¥é¡¼»á¤Ï¡¢²áµî1Ç¯´Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä²óÉü¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯¤«¤é°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö²áµî18¥ö·î¤Ç3¤Ä¤ÎÂç¼êAAA¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤¬Í½»»¤òºï¸º¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆGoogle¤äAmazon¡¢Microsoft¤Ê¤É¤ÎITÂç¼ê³Æ¼Ò¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤äGitHub¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ò¸Û¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¤Ï2022Ç¯º¢¤«¤é¿¼¹ï¤Ê¥ì¥¤¥ª¥Õ¤¬À¤³¦Åª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Î²ò¸ÛµÏ¿¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëGame Industry Layoffs¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÌó8500¿Í¡¢2023Ç¯¤ÏÌó1Ëü500¿Í¡¢2024Ç¯¤ÏÁ°È¾¤Î6¥«·î¤À¤±¤Ç1Ëü800¿Í¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î¿ôÃÍ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ËUnity¤¬½¾¶È°÷25¡ó¤Î¿Í°÷À°Íý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤È¡¢Microsoft¤¬2023Ç¯10·î¤ËÇã¼ý¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÎActivision Blizzard¤ÈXbox¤Î½¾¶È°÷1900¿Í¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ì¥¤¥ª¥Õ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤ÏÎã³°¡¢¤·¤«¤·ÍýÁÛÅª¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤ - GIGAZINE
by Í¦¼Ô¤Ç¼ÒÃÜ¤Î·ó¶È¥é¥¤¥Õ
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ä¥¹¥¿¥¸¥ªÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¿¤Á¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À´ðËÜÅª¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¥²¡¼¥à¶È³¦¤òµî¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÃÎ¼±¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£The Verge¤¬Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¸»¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÁÉé¶È¼Ô¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã±°ì¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¼±¤ä¼ÂÁ©¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾õ¶·¤Ï°²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎµÄÏÀ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë¡ÖThe Last of Us Part ¶¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ä¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÉ½¼¨µ¡Ç½¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¸þ¤±¤Î»úËë¤äÀïÆ®¤ÎÊä½õµ¡Ç½¡¢±¿Æ°¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¸þ¤±¤Î¼«Æ°¾È½àµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢60¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖThe Last of Us Part ¶¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤ËÂ¾¼Ò¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ëÂç¤¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÅÐ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Switch 2¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü´Ö¤Ç350ËüÂæ¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢Ç¤Å·Æ²»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Switch 2¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥Ü¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÂ³¤Î¥²¡¼¥à¥Ï¡¼¥É¤ä¥½¥Õ¥È¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï¡ÖÃ¯¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤ò·«¤êÊÖ¤·µá¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤¬´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£