“RIZE IS BACK!!”。こんな言葉と当時まもなくリリースする予定だった『THUNDERBOLT〜帰ってきたサンダーボルト〜』を引っ提げて<SATANIC CARNIVAL>に登場したのが2017年のこと。あれから何度も季節は巡り、8年ぶりにRIZEが<SATANIC CARNIVAL>へ帰ってきた。 ◆ライブ写真 青く染まった会場にハウリングと緊張感が充満する中、スポットを浴びたKenKen(B, Vo)のソリッドなスラップが静寂を裂いた。そう、「カミナリ」だ。容赦なく喉元へ重低音を突き付けてくるKenKenのアクトと負けじと唸るRio(support Guitar)のリフ、隙間ないアンサンブルの合間を縫ってガンガン伸びていくJESSE(Vo, G)のボーカリゼーションは、1音を鳴らす度にボリュームを上げている感覚さえある。スリリングな合奏を、がっちりと締める金子ノブアキ(Dr)の演奏も見事だ。 続けざまに「2日目、RIZE始めます。どうぞよろしく!」と「HAVOC」、「かかってこい!」と数発撃音を飛ばしてから「⽇本⼑」を連ねれば、流麗な、しかし燃えたぎるフロウが次から次へ飛んでくる。《オレらが吐く言葉 オレらが書く言葉 全部含めオレの現場》と綴られた「HAVOC」や《落ちる時もあった だが今じゃそのまま生きて人生歩もうじゃん》と記された「⽇本⼑」にJESSEのリアルな葛藤が書き殴られていることからも伺える通り、少年時代に戻ったかのような本音だけで形成された高純度の言葉たちを積み重ねていくバンドがRIZEだと思う。 その廃れることのない初期衝動は、広大なステージで身を寄せ合いながら演奏する4人や、目を合わせて笑うJESSEと金子の様子からも明らかだ。“この4人で音を鳴らすのが楽しい”という最も原初的な喜びがどんどん体を殴ってくるのだから、当然こちらも痺れるしかない。 「数少ない東京出身のバンド、RIZEでございます。新曲も出してないし、ライブもたまにしかやんないし。けど、ライブが大好きなバンドなんで参加してください」とおもむろに歌い出した「TKC」では、《今を試す場所 それがTOKYO》の一節がやけにリアリティーを帯びて聴こえてくる。彼ら流の東京を描いたこのナンバーは、それぞれの地で各々が経験を積んできた今だからこそ、2025年のRIZEを確かめる試金石として機能していたのではないだろうか。 降り注ぐオレンジのライティングが4人の後光みたいに見えた「神」では、「ロック好きなヤツ、全員仲間だ。付いてこい!」「こんな時代、良いか悪いか分かんねぇけど、俺らで創るしかないぜ、サタニック!」という台詞も投げられた。サンバを喚起させるトライバルなビートが晴れやかに轟いたところで、「Why Iʼm Me」でピリオドを打つ。《3年の月日が経った今 今 自分がいるのは友情だ 友達がくれたパワーが 今となって最強の武器なんだ》《だいたい 毎回 いつも同じメンバーと再会 だいたい 毎回 頭の中で叫んでいる“会いたい”》と再会の喜びをこれでもかと染み込ませた歌が、袖で4人を見守る仲間たちへ、そして再び出会ったオーディエンスへ、とっておきのラブレターとして送られていく。 「Why Iʼm Me」の最中、JESSEが言い放った「俺ら一生辞めないから、付いてこい」の宣誓。がっちりと肩を組んで挨拶した4人の姿は、その言葉が嘘にならないと告げていた。 取材・文◎横堀つばさ撮影◎岸田哲平 ■セットリスト 1. カミナリ 2. HAVOC 3. 日本刀 4. PARTY HOUSE 5. TKC 6. ONE SHOT 7. 神 8. Why I’m Me ■<SATANIC CARNIVAL […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>RIZE、友へと送る再会の喜び「俺ら一生辞めないから、付いてこい」 first appeared on BARKS.