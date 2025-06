1秒1秒、新しい祭りがそこら中から生まれていくEVIL STAGE。宣言通りの“今日イチのフロア”を作り上げたのがバックドロップシンデレラだ。6回目の出演であり、<STANIC CARNIVAL>には欠かせないバンドなのは周知の事実。だが、昨年はまだ「ホームパーティーに呼ばれたゲストのような感覚」ともこぼしており、今年はどんなムードなのかと思っていたが、そんな邪推は完全に払拭。身も心も踊らせることにかけては天下一品な彼らだからこそのフルスイングをかましてくれた。 ◆ライブ写真 万雷の拍手に迎え入れられ、シニカルでキャッチーな「バズらせない天才」で口火を切るや否や、いきなりでんでけあゆみ (Vo)は客席へ突入して歌い上げ、ステージ上の豊島“ペリー来航”渉 (G, Vo)、アサヒキャナコ (B, Cho)、鬼ヶ島一徳 (Dr, Cho)はそれはそれとしてガッツリと気合いの入ったプレイを見せつける。怒涛すぎるスタートダッシュだが、行くぞという気概を行動で見せつけられた観客ももちろん黙ってはいない。「ただそんな日が続いて」では密集した中で上手くスペースを使って思い思いのダンスを踊り、大声を張り上げる。 そんな光景を目の当たりにしたアサヒが思わず笑みをこぼすような、ちょっとおかしいぐらいの熱狂が広がっているところ、「フェスだして」の中盤、豊島が「今日、オレの子供が観に来てるんだ。父親として子どもに威厳を見せたい。普段の5割増しで歌ってもらえますか?」と呼びかけて起こった《フェスフェスフェスフェスだせ/フェスフェスフェスだせよ/お金なんていらない/俺らをフェスにだせ》の大合唱もまた凄かった。お互いに寄りかかることができる関係性は常に熱狂を共有してきたバンドと観客ならではであろう。 中盤戦に入っても浮遊感のあるサウンドでみんながのめり込んだ「とんでけ鳥」や極彩色のイントロから軽妙に炸裂する「本気でウンザウンザを踊る」という曲たちで勢いはさらに加速。そこへ始まった瞬間から大コールが湧き上がった「台湾フォーチュン」、フロアの3/4を占めるほどのサークルも出現して駆け回り踊り狂う観客でどこもかしこもグチャグチャになった「月あかりウンザウンザを踊る」と続け、トドメのようにドロップしたラストナンバー「さらば青春のパンク」はもはや完全なるオーバーキル。だが、それがいい。やれるだけやってしまおう。ロックバンドは振り切るのが通常運転なのだ。 取材・文◎ヤコウリュウジ撮影◎西槇太一 ■セットリスト 1. バズらせない天才 2. ただそんな日々が続いて 3. フェスだして 4. とんでけ鳥 5. 本気でウンザウンザを踊る 6. 台湾フォーチュン 7. 月あかりウンザウンザを踊る 8. さらば青春のパンク ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys / […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>バックドロップシンデレラ、振り切るのが通常運転「普段の5割増しで」 first appeared on BARKS.