2022年以来の<SATANIC CARNIVAL>出演となった3ピースロックバンドw.o.d.が、EVIL STAGEへと帰ってきた。 ◆ライブ写真 歓声とビカビカと点滅するライトのなかサイトウタクヤ(Vo/Gt)、Ken Mackay(Ba)、中島元良(Dr)が登場し、ドラムのカウントでスタートしたには「エンドレス・リピート」だ。歪みの効いた図太いベースがうねるようにスピードを上げていき、サイトウはシャウト気味にボーカルの温度を上げる。ぐんぐんとグルーヴの濃度が上がっていって、ここからのエンドレスの興奮の扉を開けていく。 キレのいいアンサンブルで観客の熱をブーストしていったところで、ギターをきしらせ、ベースとドラムがスピードを加速させていく「イカロス」へとなだれ込んだ。エモーショナルでいて、エネルギーが迸っているドラムの爆走が心地よく、観客の体をダイレクトに掴んでいく。 さらに続いた「1994」での脇目も振らず、衝動感たっぷりに真っ直ぐ駆けていくようなドラム&ベースも気持ちがいい。その風に乗るように、ギターをかき鳴らしながら会場を突き抜けていくサイトウのボーカルもまた、観客の感情を掻き立てていく。3ピースによる無駄のない、ソリッドなアンサンブルだが、その加速感と快音とは見える景色を一気に広げ、鮮やかにしていくようなパワーがある。 「サタニック、調子どう?」と観客に声をかけたサイトウは、「今日は俺がいちばんサタニックっす」とボソリとつぶやく。フロアから返ってきた大きな歓声に可笑しくなったのかフッと笑顔を見せると、「自由にやりましょう。遊ぼうぜ」と言って、「あばく」をスタート。3人それぞれの感性をぶつけ合っていくような心地よい風が吹く「あばく」のアンサンブルから、続く90sオルタナのヒリヒリとした空気感を放つ「喜劇」へと、痺れるようなギターサウンドを連投する。がなるようなボーカルはどこか艶っぽくも響いて、観客を惹きつけていく感じだ。 「しゃべることないから、どんどん曲やります。いけますか」(サイトウ)と後半へと折り返すと、ここからはさらに爆裂なアンサンブルで、フロアを熱していく。頭のギターリフにワッと歓声が上がり、問答無用でハンドクラップさせる勢いを持った「STARS」、そして中島が刻むノリのあるビートが観客の歓喜の声を増幅させる「楽園」へとボルテージを上げていく。ステージ前方に詰めているパンクキッズが、コブシを奮い、もみくちゃになって気持ちよさそうに踊り、飛び跳ねている。 そこに不敵な爆音でベースが響きわたり、まさに悪魔的と言えるロックンロールなドライブ感でフロアを大きく揺さぶっていったのは、「踊る阿呆に見る阿呆」。ノイジーなギターサウンドが甘美な余韻をもたらすなか、「しゃべることありました。サタニック出られて嬉しいです、また出たいです。また、ここで遊びましょう」(サイトウ)というとラストは、ロックンロールのオマージュがふんだんなリフをフックに、爆発的なグルーヴを生み出していく「My Generation」へと突入。 ダンサブルなビートにフロアが飛び跳ねる盛り上がりのなかで、ステージに飛び込んできたのはSPARK!!SOUND!!SHOW!!のタナカユーキ(Vo/Gt)。ファットなビートの馬力を上げるようにラップで会場を沸かせ、サイトウもまたアンセミックなボーカルで“OK,alright”のシンガロングを煽る。恍惚感と高揚感のその先へと、力強くアクセルを踏み込んでいくステージとなった。 取材・文◎吉羽さおり撮影◎半田安政 ■セットリスト SE 1. エンドレス・リピート 2. イカロス 3. 1994 4. あばく 5. 喜劇 6. STARS 7. 楽園 8. 踊る阿呆に見る阿呆 9. My Generation feat.タナカユーキ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!) ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、w.o.d.が爆走「今日は俺がいちばんサタニックっす」 first appeared on BARKS.