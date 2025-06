ジャムセッションからなだれこみ、変拍子も交えながら、観客を跳ねさせた1曲目の「97.9hz」から、サスフォーことSuspended 4thはハイテンションかつハイスピードの演奏を繰り広げ、観客を圧倒していった。ファンクをバックボーンにしたアクロバチックなパフォーマンスという意味では、これまで通り。しかし、2年ぶりの出演となった今回、斜に構えたようなところがこれっぽっちもなかったという意味では、これまでとは一味違う姿を見せつけたと言ってもいいかもしれない。 ◆ライブ写真 なぜ一味違ったのか。それはバンドの復活を印象付けるという目的があったからだ。 「ハロー、サタニック。帰ってきたぜ。2年ぶりです。去年、いろいろあったけど、(新たなドラマーを迎え)バンドになって帰ってきました。新しいドラム、Kentaro Yoshimura! こいつのビートをみんなに聴かせることをめちゃめちゃ楽しみにしてきました」──Kazuki Washiyama(Vo, G) ブルージーな「BIG HEAD」、Hiromu Fukuda(B)の強靭なスラップとSeiya Sawada(G)のメズマライジングなギターが絡み合う新曲「SLEEPLESS」、観客のシンガロングとともに前半戦のハイライトと言える盛り上がりを作った「ブレイクアウト・ジャンキーブルースメン」とたたみかけるように繋げた前半戦が終わったタイミングで、サタニック帰還を宣言したWashiyamaはYoshimuraの加入とともに訪れた心境の変化も口にする。「演奏を見せつけるだけではなく、みんなの気持ちをキャッチすることが大事なんだと改心しました」 そして、「来年はあっち(SATAN STAGE)に行きます!」と宣言。その言葉からは今現在の自分達に対する大きな自信が感じられたが、それを考えると、今回の本当の見どころは、「(SATANIC CARNIVALのプロデューサー)ISOさんにヤバいところを見せつけたい。みんな手伝って!」と言ってから、前半戦以上に熱量の高い演奏を繰り広げた「INVERSION」からの後半戦だった。 中でもWashiyamaが豪快に鳴らしたギターフレーズを観客に歌わせ、コール&レスポンスからなだれこんだ「トラベル・ザ・ギャラクシー」が凄かった。 「後ろの若い奴ら、ここまで来いよ! 一緒に遊ぼうぜ!」とWashiyamaに煽られ、ステージに押し寄せた血気盛んな観客がダイブを始めると、それを見たFukudaがすかさず「サークル! 広げろ! クソでかいの頼むぞ!」と声を上げ、それに応えるように観客がウォールオブデスでハジける。それでもステージで熱演を繰り広げるバンドをめがけて、押し寄せる観客のダイブはまだまだ止まらない。どうだ⁉ ヤバいところを見せつけたいと考えていたサスフォーの4人も大きな手応えを感じていたに違いない。 怒号と拳を挙げる観客にぶつけるようになだれこんだラストナンバーは超高速のファンクナンバー「ストラトキャスター・シーサイド」。Washiyamaがタッピングでソロを奏でると、FukudaとSawadaもタッピングを始め、横一列に並んだ3人が見せつけるタッピング奏法に観客が声を上げる。そこからWashiyamaとSawadaが繰り広げたツインリードも見どころだった。やはり超絶テクニックを見せつける瞬間もサスフォーのライブには欠かせない。ステージの4人が大いに満足していることは、メンバー達の満面の笑みから一目瞭然。 「また会える日を楽しみにしてるぜ!」と言ったWashiyamaに続いて、感情を爆発させたFukudaの快哉がEVIL STAGEに響き渡った。 取材・文◎山口智男撮影◎西槇太一 ■セットリスト SE 1. 97.9hz 2. BIG HEAD 3. SLEEPLESS 4. ブレイクアウト・ジャンキーブルースメン 5. INVERSION 6. トラベル・ザ・ギャラクシー 7. ストラトキャスター・シーサイド ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、Suspended 4th、一味違うカムバック「めちゃめちゃ楽しみにしてきました」 first appeared on BARKS.