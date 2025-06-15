¡ÚÊõÄÍµÇ°¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤ó¡¡ÉðË¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ò¾Î»¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¡×
¡¡¾åÈ¾´ü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎG1¡ÖÊõÄÍµÇ°¡×¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡¢3Ãå¤Ë10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬11ÉÃ1¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡£ÇÏ¾ì¤È¥é¥Ã¥×¤¬´°Á´¤Ë¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Ð¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¤¢¤ëÇÏ¤ä¤«¤é¤Í¡£¤â¤È¤â¤Èºå¿À¥³¡¼¥¹¤ÏÆÀ°Õ¤ä¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£³¤³°±óÀ¬¤â¥¬¥¹È´¤¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿ÍÇÏ¤È¤â¤Ë¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤ÏÉé¤«¤·¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Î¢Ãå¡£¤¢¤ì¤ÇÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£¡£
¡¡¢§ÉðË¡¡¡Ê15Æü¤ÏÉã¤ÎÆü¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÎÉã¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ë»ä¤ÎÉã¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÇÏ¤¬¾¡¤Ä¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¢§ÊõÄÍµÇ°¡¡¡ÖÍÇÏµÇ°¤Î´ØÀ¾ÈÇ¡×¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¾åÈ¾´ü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1960Ç¯¤ËÁÏÀß¡£º£Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô»þ´ü¤¬¾¯¤·Áá¤Þ¤Ã¤¿¡£