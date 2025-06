リハーサルから客席へ飛び込み、フロア内でマイクジャックを発生させるほどの前傾姿勢を示したHIKAGEは、SE「Left behind」をオープニングに投下。腹の奥底で増幅された憎しみやフラストレーションを塊にしてブッ飛ばすGEN(Vo)のスクリームや、弾薬さながらに爆発するISSEI(Dr)のスネアを筆頭に、のっけから獰猛なアンサンブルをかましていく。すると、「俺たちがHIKAGE、札幌代表。今日はお前たち全員が主役だ! Are you ready?」と1曲目の「F.P.P」へ。 ◆ライブ写真 Wataru(B)が牽引する“We all die someday”のシンガロングの大きさは、EVEL STAGEを掌握しているという紛れもない事実を裏付け、Halki(G)とYasui(support Guitar)のツインギターサウンドが特大のウォールオブデスを出現させた「F.P.P」。 思えば彼らの音楽は、いつの日か訪れる死から不可避であるからこそ、眼前に広がる未来を自らの手で決定せんとする意志に溢れている。“Life is sad and painful”…暗闇の中で一縷(いちる)の希望を見出そうとする航路を描いた「Left behind」はもとより、続く「Before Sunrise」だって同様だ。 はるか遠くで揺れているかもしれない衝動の灯火を守ろうとしているからこそ、HIKAGEの歌は重厚感を保ちながら叙情的な響きを伴って胸に迫り来る。 「SATANICは“夢は言わなきゃ叶わない”ってことを教えてくれたイベント。夢は言わなきゃ叶わないなら言います。SATANICで一番のライブをします!」と叩きこんだ「YAIBA feat. タナカユーキ」には、そんな彼らの人生観が宿っていた。 バンドのディスコグラフィーの中では珍しく日本語詞を多分に織り込んだ同曲は、徹頭徹尾、あなたへ届けるための歌であり、“どうせ死ぬからはじめりゃいいだけさ きみが泣いてもなくならないYAIBA”と、いつだってこの瞬間が出発点であることを表明している。ラストにタナカユーキ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!)を招いて絶唱した“不味い飯食って 良い音楽やる”の一行は、改めて<SATANIC CARNIVAL>へ捧げたロックバンドであり続けることへの覚悟だと言えよう。 HalkiとYasuiが会場を泡立てる「NO WAY」を終えると、GENが「大事な話がある」と前置いて、アルバムリリースとツアーの開催を発表した。そして沸き立つフロアに、そのままこう続けた。 「このフェスで思ったことがあって。“いつか見に来てください”なんて、俺たちは絶対言わねぇ。だって、いつか見れなくなるバンドだっている中、俺たちが毎日全力でやってきた結果、掴み取ったこのステージで、またどっかで会いましょうなんて悲しいから。絶対ライブハウスに俺たちいるんで、必ずライブハウスで会いましょう」──GEN この強固で揺るぎない約束から「Happy」「SiCK」がクライマックスを彩っていく。「SiCK」の曲中で突き立てた中指の行き先は、変われずに燻ってばかりだった過去の自分自身だったのかもしれない。咆哮と同時に倒れ込んだGENの風姿がこれ以上ない、全身全霊のステージを物語っていた。 取材・文◎横堀つばさ撮影◎中河原理英 ■セットリスト SE. Left behind 1. F.P.P 2. Before Sunrise 3. YAIBA feat. タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!) 4. CALLING 5. NO WAY 6. Happy 7. SiCK […]

