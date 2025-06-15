¼ãÄÐÀé²Æ¡¡¸µÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸åÇÚ¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡Ö¼êÅçÍ¥¤ÈÆ±¤¸½¤¤¤¹¤ë¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡¡¡ÖÇº¤ó¤Ç¤ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¥Þ¥Þ½Ð¤¹¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î±öÇß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÈÖÁÈ¤¬¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼õ¤±¤ë¤«¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¤Ç¡£¼õ¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´°Á´¤Ë¥Þ¥Þ¤Ê¤ä¤Ä¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¶òÃÔ¤ß¤¿¤¤¤Î¤È¤«¡¢»ä¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤È¤«»Ò°é¤Æ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¼«Á³¤È¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È´¶¤ò¡Ë½Ð¤¹¤Î¤«¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ä¤¤¤Ã¤Ä¤âÇº¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤Í¡£¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¡ÄÇº¤ó¤Ç¤ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÇº¤à¥¨¥ó¥¿¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÅçÍ¥¤ÈÆ±¤¸½¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡ÈÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÊ¬ÀÏ¡É¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£