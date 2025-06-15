¡ÚÊõÄÍµÇ°¡Û2ÈÖ¿Íµ¤¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¿¤Ó¤º11Ãå¡Ä¸Íºê¡ÖµÓ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ë¤¤ÇÏ¾ì¤â¡Ä¡×
¡¡¡þG1¡¦ÊõÄÍµÇ°¡Ê2025Ç¯6·î15Æü¡¡µþÅÔ¼Ç2200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¾åÈ¾´ü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎG1¡ÖÊõÄÍµÇ°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï11Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡¢3Ãå¤Ë10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬11ÉÃ1¡£
¡¡¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î°È¾å¡¦¸Íºê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡ÖÂç³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£3¡Á4³Ñ¤°¤é¤¤¤«¤éÁ°¤ÎÇÏ¤Î¼ê±þ¤¨¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤¬¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÓ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´Ë¤¤ÇÏ¾ì¤â¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÊõÄÍµÇ°¡¡¡ÖÍÇÏµÇ°¤Î´ØÀ¾ÈÇ¡×¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¾åÈ¾´ü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1960Ç¯¤ËÁÏÀß¡£º£Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô»þ´ü¤¬¾¯¤·Áá¤Þ¤Ã¤¿¡£