2025年6月13日、Appleが「M2搭載Mac miniで電源が入らなくなる問題が判明した」として、該当するMac mini(2024年6月16日〜2024年11月23日製造分)を無償で修理するサービスプログラムを発表しました。Mac miniの電源が入らない問題に対する修理サービスプログラム - Appleサポートhttps://support.apple.com/ja-jp/mac-mini-2023-service-program-for-no-power-issue

Apple launches Service Program for M2 Mac mini power issues - 9to5MacApple will repair some Mac minis powered by M2 chips for freehttps://www.engadget.com/computing/apple-will-repair-some-mac-minis-powered-by-m2-chips-for-free-160048076.htmlAppleは2023年1月にM2シリーズを搭載した新型Mac miniを発表しました。Appleが次世代SoCの「M2 Pro」と「M2 Max」を発表、新型MacBook Pro&Mac miniも登場 - GIGAZINEこのM2搭載Mac miniのうち、「電源が入らなくなる」という問題に直面しているのは、2024年6月16日から2024年11月23日に製造されたM2搭載Mac miniです。これ以外のMac miniはプログラムの対象外となります。保有するMac miniが無償修理サービスを受けられるか確認したい場合は、Apple公式の修理サービスプログラムページへアクセスし、ページ上部のテキストボックスにシリアル番号を入力し、「送信」をクリックします。なお、シリアル番号の確認方法は「Appleメニュー」から「このMacについて」を選択し、開いたウィンドウから確認可能です。シリアル番号の調べ方はApple公式のサポートページにも掲載されています。無償修理サービスを受けるには、「Apple正規サービスプロバイダ」もしくは「Apple Store直営店」を利用する必要があります。なお、Appleは修理サービス開始前に実機検査を行い、顧客のMac miniがプログラムの適用対象かどうかを検証するそうです。ただし、Appleは「修理に支障をきたす損傷がある場合は、そちらを先に修理する必要があります。場合によっては別途修理料金がかかることがありますので、あらかじめご了承ください」と注記しています。また、この無償修理サービスはAppleによる保証期間が過ぎている場合でも、最初の小売販売日から最大3年間適用されるそうです。