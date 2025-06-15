¡Ö¿¹²¼¤Ï¶¯°ú¤¹¤®¤ë¡×²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥²¥¹¥È¤Ç¥×¥í½éDH½Ð¾ì¤Î¿¹²¼¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡³ÚÅ·¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯6·î15Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡5Ï¢ÇÔÃæ¤Îºå¿À¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤ò¥×¥íÆþ¤ê½é¤á¤ÆDH¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢8²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4ÂÇÀÊËÞÂà¡£ÅìÆüËÜÊüÁ÷¤ÇÃæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤â¡Ö¿¹²¼¤ÏÂÇ¤Æ¤ó¤Í¡£¶¯°ú¤¹¤®¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢4²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤âÍ·¥´¥í¡¢5²ó2»àËþÎÝ¤Ç¤âÍ·¥´¥í¤Èº¸ÏÓ¡¦Æ£°æ¤ÎÁ°¤Ë1ËÜ¤¬½Ð¤º¡¢8²ó¤â²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¡£¤º¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ä¤â¤ó¤Í¡£¥»¥ó¥¿¡¼ÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡£´é¤¬¥ì¥Õ¥È¤ò¸þ¤¯¤«¤é¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢3ÈÖ¼ê¡¦Æ£Ê¿¤ËÅê¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£