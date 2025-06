go!go!vanillasの新曲「ダンデライオン」が、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディングテーマに決定した。 『SAKAMOTO DAYS』は全世界累計発行部数1,200万部を突破する大人気作品。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。第2クールは坂本太郎(杉田智和)ら坂本商店の面々と、殺連直属の特務部隊“ORDER”、そして謎の殺し屋殺し“✕(スラー/浪川大輔)”が放つ脱獄死刑囚による交錯する超絶バトルが描かれている。 今回発表されたメインPV第2弾では、エンディングテーマ「ダンデライオン」も一部使用されている。牧達弥(Vo, G)が綴る、主人公・坂本太郎の生き様を映し出すような歌詞にも注目だ。 合わせて、新アー写も公開。前回に続き、ロンドンにて撮影されたとのことで、ソファでリラックスしたメンバーの様子がバニラズらしい1枚となっている。 バニラズは、10月より<go!go!vanillas Hall Tour 2025-2026><go!go!vanillas Arena Tour 2026>を開催。本ツアーは、全国ホール編から来年春開催の東神名アリーナ編へと続くロングツアーで、バンド史上最大規模での開催となる。チケットは、ホール編は6月16日23時59分までファミリーマート先行を受付中、アリーナ編の受付詳細は後日発表となる。 ◆ ◆ ◆ ◾︎go!go!vanillasコメント全文僕の幼少期から今日まで人生の生き方を教えてくれたバイブル少年ジャンプ。そのジャンプの中で心沸き立つバトルシーン、グッとくる個性的なキャラクターと言葉。オールドスクールの素晴らしさを保ちながら革新でぶん殴ってくれる鈴木祐斗先生には感謝しかありません。そんな中この作品を愛するファンの一人としてこのような機会を頂き本当に嬉しかったです。エンディングテーマ「ダンデライオン」は坂本の殺し屋としての動の部分では無く、闘いを終え家路に着く静の安寧と代償に目を向けて作り上げました。第2クールは僕の好きなORDERもやばいので楽しみです。是非沢山聴いてください。 ◆ ◆ ◆ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』(c)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会 ■メインPV第2弾URL:https://youtu.be/ZCHwvfQlQ4M ■イントロダクション最強の殺し屋がいた その名も坂本太郎――。全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした‼コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、かつての面影が無いほどに……太っていた‼愛する家族との平和な日常を守る為、元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。日常×非日常のソリッドアクションストーリー、ここに開幕‼ ■スタッフ・キャスト原作:鈴木祐斗(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)監督:渡辺正樹シリーズ構成:岸本卓 キャラクターデザイン:森山洋美術監督:丸山由紀子 色彩設計:笹愛美 撮影監督:蔡伯崙 編集:肥田文 音響監督:明田川仁 音楽:林ゆうき アニメーション制作:トムス・エンタテインメント 坂本太郎役:杉田智和朝倉シン役:島粼信長 陸少糖役:佐倉綾音 坂本葵役:東山奈央 坂本花役:木野日菜 眞霜平助役:鈴木崚汰 南雲役:花江夏樹 神々廻役:八代拓 大佛役:早見沙織 豹役:安元洋貴 篁役/ナレーション:大塚芳忠 ✕(スラー)役:浪川大輔 楽役:内山昂輝 鹿島役:興津和幸 勢羽夏生役:岡本信彦ソウ役:鳥海浩輔 ダンプ役:甲斐田裕子 アパート役:小林千晃 ミニマリスト役:竹内良太赤尾晶役:M・A・O 勢羽真冬役:山下大輝 京役:日野聡 赤尾リオン役:能登麻美 ■主題歌情報第2クールオープニング・テーマ:Kroi「Method」第2クールエンディング・テーマ:go!go!vanillas「ダンデライオン」 ■放送/配信情報 ※放送・配信時間は変更となる場合がございます【放送情報】7月14日(月)よりテレ東系列ほかにて毎週月曜24時から放送開始!【配信情報】※各プラットフォームの詳細は、アニメ公式HPでご確認くださいNetflixにて1話先行配信(※12話のみTV放送と同時配信)そのほか各配信プラットフォームでもTV放送後に順次配信開始 ■WEB関連▼アニメ公式X:@SAKAMOTODAYS_PR(https://twitter.com/SAKAMOTODAYS_PR)※ハッシュタグ:#サカモトデイズ #SAKAMOTODAYS▼アニメ公式サイト:https://sakamotodays.jp ▼アニメ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sakamotodays_pr ■原作情報『SAKAMOTO DAYS』著者:鈴木祐斗 最新22巻は発売中https://www.shonenjump.com/j/rensai/sakamoto.html <go!go!vanillas Hall Tour 2025-2026>2025年10月14日(火)【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール2025年10月23日(木)【栃木】宇都宮市文化会館 大ホール2025年10月31日(金)【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール2025年11月1日(土)【大阪】オリックス劇場2025年11月14日(金)【長野】長野市芸術館メインホール2025年11月24日(月・祝)【宮城】東京エレクトロンホール宮城2025年11月28日(金)【北海道】カナモトホール 2026年1月11日(日)【広島】上野学園ホール2026年1月12日(月・祝)【香川】サンポートホール高松 大ホール2026年1月30日(金)【福岡】福岡市民ホール 大ホール2026年2月1日(日)【熊本】熊本県立劇場 演劇ホール チケット料金:6,900円(税込)主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records ▼チケット受付ファミリーマート先行:6月3日(火)12:00〜6月16日(月)23:59まで ※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。go!go!vanillas Hall […]

