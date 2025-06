観客のハンドクラップが鳴り響くなか、元気にダッシュでステージへと飛び出してきたのはFear, and Loathing in Las Vegas。「サタニック!」というSo(Vo)の叫びと共に「Accelaration」でスタートすると、お昼前のSATAN SRAGEを早速カオスにしていく。 ◆ライブ写真 Tomonori(Dr)が刻むパワフルなドラムや、ダイナミックに躍動しながらプレイするTaiki(G)とTetsuya(Ba)が硬質なリフに観客は飛び跳ね、Soのハイトーンボーカルと対をなすMinami(Vo,Key)のスクリームにコブシを振り、またステップを大きくしていく。「ジャンプしようぜ、幕張」(So)の言葉から続く「Fist for the New Era」で観客をゆっさゆっさと揺らし、TaikiとTetsuyaも高くジャンプしながら会場のボルテージを上げる。全身を使って咆哮を上げるようなMinamiのシャウトでフロアの興奮も上がっていって、その熱を会場中に広げるようにSoはステージを駆け巡って煽る。そのエクストリームなサウンドと共に、メンバーそれぞれの気迫もステージからフロアに食ってかかる勢いだ。 「神戸のFear, and Loathing in Las Vegasです。今年も呼んでもらいました。サタニックには、ライブハウスでバチバチにやってるバンドが集結している。俺たちも負けじと優勝目ざしていくのでよろしく」とSoが挨拶し、この2025年の<SATANIC CARNIVAL>の2日目のことを、何十年経っても思い出せるような日にしていこうと、続く「Rave-up Tonight」でのっけからシンガロングを大きくしていった。きらびやかなシンセと突き抜けていくSoのハイトーンボーカルの高揚感が観客のコブシを上げさせ、またMinamiがマシンガン的に打ち込んでいくリズミカルなシャウトに歓声が沸く。 「力見せてくれ」(So)とクライマックスへと駆け上がっていくアンサンブルに会場の熱も上がって、続く曲は最新の「Song of Steelers」。そのビートやメロディに滲む哀愁感にどこか和の要素も感じられる1曲だが、一筋縄でいかない激しい展開でダンサブルな四つ打ちからヘヴィなメタルコアへと観客のステップを翻弄する。「Step of Terror」ではMinamiがフロアへと飛び込んでいって、観客の興奮のリミッターを解除。Taikiの軽快なギターフレーズが冴えるパートをきっかけに、フロアをダンス会場と化していった。 「暑いわ、最高!。この暑さがライブハウスさながらで、とても広いところでやってると思えない」とSoが会場を見渡しながら、汗を拭う。また「このサタニックをずっと続けていくためにも、今日観ていいなと思ったバンドのツアーに行ったり、音源をゲットして、サポートしていってください」と語る。彼ら自身もまた地元神戸で「MEGAVEGAS」を主催するからこその言葉だろう。また今年は阪神・淡路大震災から30年という節目の年となり9月6、7日に神戸で音楽フェス<POWER OF KOBE>を開催することもアナウンスした。 「サタニック2日目、最強の日にしていくぞ。死ぬ気で踊れ!」(So)と「Virtue and Vice」でスタートした後半はさらに会場を熱狂の渦にしていく。観客はダンスし、激しくヘッドバングし、叫びをあげとなんでもありで興奮を表現して、音に乗る。「Crossover」では、SoもMinamiもフロアへと降りてもみくちゃになりながらその声をあげる。自在なバンド・アンサンブルでテンポダウンしながら、ジリジリと観客の熱を上げていって爆発させるなど、会場の一体感は抜群だ。 「俺らと限界ブチ越えようぜ」(So)と、ラストは「Luck Will Be There」でメロディアスな旋風を起こしながら、スピードを上げる。最初から最後まで鼓動を上げ続けるライブは爽快だった。 取材・文◎吉羽さおり撮影◎スズキ コウヘイ ■セットリスト 1. Acceleration 2. Fist for the New Era 3. Rave-up Tonight 4. Song of Steelers 5. […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、Fear, and Loathing in Las Vegas「最強の日にしていくぞ。死ぬ気で踊れ!」 first appeared on BARKS.