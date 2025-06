開口一番、「地元とこのロゴ(STEP UP RECORDS)を背負って、このステージをグチャグチャにしに来ました」と宣言し、EVIL STAGEを燃やしまくったのが福岡県久留米市出身、どこまでも情熱的で胸を熱くさせるTHE FOREVER YOUNGだ。 ◆ライブ写真 1曲目「素晴らしき世界」の壮大なイントロが広がる中、クニタケヒロキ(Vo, B)が「拳!」とひと度叫べば、バンド全体が瞬時に躍動。タカノジュンスケ(G)とナカオタイスケ(G)は思いっきりギターをかき鳴らし、オガワリョウタ(Dr)も前へ踏み込み、グワッと生み出されるのは凄まじいエネルギーだ。その熱と勢いを感じた観客は拳を突き上げて大合唱をしながら共に頂点へと駆け上っていく。 序盤とは思えない熱気ではあるが、まだまだ止まらないのがTHE FOREVER YOUNGたる所以。フロアから湧き上がる大きな拍手を受け止め、アクセルをベタ踏みで「GO STRAIGHT」へ。温かく頼もしいクニタケの歌声はもちろん、タカノ、ナカオ、オガワの3人による力任せのコーラスもいい。無駄に気取ることなんていらない。そのままで力いっぱい振り絞るカッコよさがあるのだ。 「青春はオレたちが終わらせない!」とクニタケが叫んで「YOUTH」へとなだれ込めば、タカノが全身を振り乱しながらギターを弾き倒し、オガワもこれでもか、と強いショットを繰り出していく。何のフィルターもかけることもなく、遠慮することもなく、衝動をそのままぶちまける姿。ありったけの気持ちをステージへ向けてくれる観客に対して、本気には本気で応えるのがバンドの礼儀に違いない。 「曲をいっぱいやろうと思うけん、あんましゃべらんけど」と前置きしつつ、「お互いに生きてる実感を得られる最上級の場所」と改めて<STANIC CARNIVAL>へ感謝を口にし、続けて「出会ってくれて、見つけてくれてありがとう!」と集まった観客にも思いを伝える。そんなまっすぐな言葉から鳴らされた「STAND BY ME FOREVER」は本当に素晴らしかった。出会いの素晴らしさや尊さを歌うこの曲を披露した後、何度も頷くクニタケの姿もまた印象的だった。 皆と手を繋いで約束を交わす「WORLD END」でさらなる大合唱を生み出し、ラストナンバーは暴発気味なパンクナンバー「明日はいらねぇ」を最大出力で投下。カオティックとも言えるようなアンサンブルを貫く歌の力もとんでもなく、最後の最後まで心を揺さぶってくれたのと同時に明日へのバイタリティも漲るライブだった。 取材・文◎ヤコウリュウジ撮影◎半田安政 ■セットリスト 1. 素晴らしき世界 2. GO STRAIGHT 3. YOUTH 4. STAND BY ME FOREVER 5. WORLD END 6. 明日はいらねぇ ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、THE FOREVER YOUNG「お互いに生きてる実感を得られる最上級の場所」 first appeared on BARKS.