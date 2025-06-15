°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ö²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö1Æü¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê43¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡£²ÈÂ²¤È¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¤¸¤¤¤¸¤Ð¤¢¤Ð¤Ë²ñ¤Ã¤¿¸å¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âô»³¤Î¾ðÊóÎÌ¡ª¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾¥²¡¼¥È¤«¤é¤À¤È¡¢³ä¤È¶õ¤¤¤Æ¤Æ¤¹¤°¤ËÊ¢¤´¤·¤é¤¨¡¡µ¢¤ê¤â¡¢À¾¥²¡¼¥È¤«¤é¿·Âçºå¤Þ¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°ÂÅÄ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ØÀ¾¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î¤«¤¹¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥½¥Õ¥È¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Ï¡¢ÌÂ»ÒËÉ»ß¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤Ç°Â¿´¡×¤È¤â¡£¡Ö³¤Â¦¤ÎÊý¤Î·Ê¿§¤¬åºÎï¤Ç¡£¡£¸«¤È¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡ª¿åÅû¤Î¿å¤òµâ¤á¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤ê¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏµå¤Ë´Ô¤ë¤â¤Î¤¬Âô»³¤¢¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡visiters¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¡¢¡Öº£½µ¤ÎËüÇî¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª²æ¤¬²È¤ÏExpo¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÅìËÌå«¤Þ¤Ä¤ê¤Î½©ÅÄ´ÈÅõ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÄ¡£¡Ö»Ò¶¡Ã£¤â¡¢Êâ¤Èè¤ì¤Æ¼ÇÀ¸¤ÇÅ¾¤¬¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«1Æü¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡Æ°²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÊÔ½¸¤·¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¿§¡¹¥×¥Á¾ðÊó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤¯Êý¤Ï¤¼¤Ò¡×¤Èµ¤·¤¿¡£