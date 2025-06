いそうでいなかったど真ん中のポップパンクバンドと言えるかもしれない。16年に東京で結成されたSee You Smile。今年キャリア9年目を迎え、初めて掴み取った<SATANIC CARNIVAL 2025>出演の切符を手に、バンドは歓喜と興奮を大爆発させていた。 ◆ライブ写真 EVIL STAGEの2番手としてSee You Smileは登場。Rui(Vo)、Ayato(G)、Sean(G)、Enomoto(Ba)、サポートドラムのメンバー5人が揃う。「朝早くからありがとうございます!」とEnomotoが挨拶し、「かかって来いよ!」とRuiが叫ぶと、「In and Out」から持ち前のポップセンスで会場を温める。 「Y.D.S」ではパンキッシュな躍動感を放ち、強靭なバネのごときグルーヴも最高。観客のノリが次第に前のめりになっていることを肌で感じた。「サタニック、ここをライヴハウスにしようぜ!」と声をかけ、次は「Do It」に繋ぐ。00年代に出てきたドライブ-スルー・レコーズ辺りの空気を彷彿とさせる清々しいポップパンクを解き放ち、伸び伸びとしたメロディを幕張メッセに轟かせていた。オルタナロックに爽快なコーラスを乗せた「DND」を経て、「やっと来たぜ、幕張。今年バンド9年目、9年かかってここに来たぜ!だから、今日のステージはやばいものにしたい。みんなの力を貸してほしい。おまえたちと一つになる!」とRui。 それから「Stereo Gang」、「I Wanna Die」と畳みかけていく。彼らの楽曲はポップパンクを軸に、ハードコアやイージーコア的なラウド要素をスッと盛り込むアレンジも大きな聴きどころ。それによって、持ち前のキャッチーなメロディは際立ち、強いインパクトを与える。この2曲ではその面白さがストレートに伝わってきた。続いて歌メロ始まりの「The Anthem」に入ると、クラウドサーフの数は急増し、幕張メッセの熱気は一気に上昇。 ラストスパートは「Teenagers」、「Superman」の2曲で締めくくる。前者はハートフルなメロディとウォー!ウォー!の合唱パートで観客をガンガン巻き込んでいく。途中でRuiはステージ下に降り、観客とともに汗まみれになって熱い歌を届ける。後者でも再びステージ下へ降りては力強いメッセージとメロディをフロアに送り、観客も大熱狂。この日初めて彼らのライヴを観た人も多いかもしれない。気持ちいいほどストレートな勢いとノリを武器に、全員参加型のキャッチーなサウンドを鳴らすSee You Smileの存在はとても貴重だ。これを機にファンが増えそうな気がしてならない。次世代ポップパンク、See You Smileの名前を多くの観客が胸に刻みつけたことだろう。 取材・文◎荒金良介撮影◎中河原理英 ■セットリスト 1. In and Out 2. Y.D.S 3. Do It 4. DND 5. Stereo Gang 6. I Wanna Die 7. The Anthem 8. Teenagers 9. Superman ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、See You Smile「9年かかってここに来たぜ!だから、今日のステージはやばいものにしたい」 first appeared on BARKS.