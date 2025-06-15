½ÕÌ¾É÷²Ö¡¢´äºêMARKÍºÂç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡ÖÍ§¿Í´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¡È¤Ï¤ë¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È½ÕÌ¾É÷²Ö¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î´äºêMARKÍºÂç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½ÕÌ¾¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢´äºêMARKÍºÂç¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÍ§¿Í´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö10Ç¯Àè¡¢20Ç¯Àè¡£Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»®Àö¤¤¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éËèÆüÂç¾Ð¤¤¤Ç¤¤ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç24Ç¯´Ö·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡Ö·ÝÌ¾¤ÏµìÀ«¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø½ÕÌ¾É÷²Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¾ÜºÙ¤Ïnote¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¡¢¤¤¤ä¤«¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤ÈÄ¹Ê¸¤Ê¤Î¤Ç¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤ß¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸æÀ¶Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£