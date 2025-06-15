¡ÖºòÇ¯¤è¤êÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÔ½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë7·î°Ê¹ß¤ËºÆ³«¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¯ÉÜ¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÊä½õÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÉéÃ´·Ú¸º»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1～3·î»ÈÍÑÊ¬¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢»ÈÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÁ¶â¤¬¼«Æ°Åª¤ËÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÉéÃ´·Ú¸º»Ù±ç»ö¶È¤Ï3·î¤Þ¤Ç
¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÉéÃ´·Ú¸º»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¼¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êä½õ¶â»ö¶È¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÃÈË¼Èñ¤Ê¤É°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë1～3·î¤ËÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êä½õ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤È¥¬¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦2025Ç¯1·î¡¦2·î»ÈÍÑÊ¬:
Äã°µ·ÀÌó¡Ê°ìÈÌ²ÈÄíÅù¡Ë¡§2.5±ß/kWh
¹â°µ·ÀÌó¡Ê´ë¶ÈÅù¡Ë¡§1.3±ß/kWh
¡¦2025Ç¯3·î»ÈÍÑÊ¬:
Äã°µ·ÀÌó¡§1.3±ß/kWh
¹â°µ·ÀÌó¡§0.7±ß/kWh
¡¦2025Ç¯1·î¡¦2·î»ÈÍÑÊ¬: 10.0±ß/Î©Êý¥áー¥È¥ë
¡¦2025Ç¯3·î»ÈÍÑÊ¬: 5.0±ß/Î©Êý¥áー¥È¥ë
¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤ª¤è¤ÓÇ¯´Ö·ÀÌóÎÌ1000ËüÎ©Êý¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Î´ë¶ÈÅù¤Ç¤¹¡£
Êä½õÀ©ÅÙ¤Î½ªÎ»¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¤³¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤Ï2025Ç¯3·î»ÈÍÑÊ¬¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢4·î»ÈÍÑÊ¬¡Ê5·îÀÁµáÊ¬¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢Êä½õ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÎÁ¶â¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë²Æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢7·î¤«¤é3¥ö·î´Ö»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î»Ù±çºö
°ìÊý¡¢»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯5·î22Æü¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÇ³ÎÁÌý²Á³Ê»Ù±çºö¡×¤Î¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ³ÎÁÌý²Á³ÊÄê³Û°ú²¼¤²Á¼ÃÖ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10±ß¤òÊä½õ¤¹¤ëÄê³Û»Ù±çºö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê10±ß°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÊä½õ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ëºß¸ËÀÚ¤ì¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¼Ö¤Ç¹ÔÎó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Îº®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐºö
Êä½õÀ©ÅÙ¤Î½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í¸ú¤ÊÂÐºö¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀáÅÅ¡¦¾Ê¥¨¥Í¤Î¼ÂÁ©¡§¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢LED¾ÈÌÀ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë
¢£ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¡§»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
¢£Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î³èÍÑ¡§¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¤¯»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸¶ºàÎÁ¤ò±¿¤Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤äÈô¹Ôµ¡¡¢²ÌÊª¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÖÀÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©ÎÁÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î»ÈÍÑÊ¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î²È·×±¿±Ä¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê»ÈÍÑ¤ä¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Îºòº£¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±çºö¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ä¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È·×¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¾ï¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤òÁªÂò¤·¤Æ¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
·ÐºÑ»º¶È¾Ê »ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£ ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â»Ù±ç
·ÐºÑ»º¶È¾Ê »ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£ ¥¨¥Í¤³¤ì ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¼ÁÌä¤Ë¡¢»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¼¹É®¼Ô : ¼Æ¾ÂÄ¾Èþ
£Ã£Æ£Ð(R)Ç§Äê¼Ô