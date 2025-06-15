¡È¤á¤·¤ò¶ô¤¦¤Ç¤´¤ï¤¹¡ª¡É ¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤º¤ó¤À¤É¤ó¡×¤¬¥À¥¤¥¹©¶È¤è¤ê²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½·èÄê¡ª
¡¡¥À¥¤¥¹©¶È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤º¤ó¤À¤É¤ó¡×¤Î¾¦ÉÊ²½·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£
¡¡º£²ó6·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAK-GRADEN¡Ú27¡Û¡×¤Î¥À¥¤¥¹©¶ÈÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ²½·èÄê¤òÈ¯É½¡£
¡¡ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤º¤ó¤À¤â¤ó¡×¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÉÀ¸¤·¤¿»Ñ¡Ö¤º¤ó¤À¤É¤ó¡×¤ò¡¢1/12¥¹¥±ー¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¾¦ÉÊ²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤È¤·¤ã¤â¤¸¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥É¥·¥É¥·¤ÈÊâ¤¯¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚAK-GRADEN¡Ú27¡Û¡Û- ¥À¥¤¥¹©¶È (@DAIKIkougyou) June 15, 2025
¥À¥¤¥¹©¶Èbooth¡Ú3F C09-10¡Û¤Ë¤Æ
¿·ºî²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤º¤ó¤À¤É¤ó¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¸½ºß´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä¿ÊÄ½¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È
»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ö¤á¤·¤ò¶ô¤¦¤Ç¤´¤ï¤¹¡ª¡×#¥À¥¤¥¹©¶È #DAIKIkougyou #AKG #AKG27 #¤º¤ó¤À¤É¤ó pic.twitter.com/A3QrMWv3cT
(C)888 / Ì¸±£¥µ¥Ö¥íー / Ì£Á¹¥°¥é¥à