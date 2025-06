企画監修にアフロマンスが参加！マルハン東日本『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』

マルハン東日本は、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催します。

マルハン東日本『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』

開催日程 : 2025年7月4日(金)-7月6日(日)

営業時間 : 11:00-20:00

開催場所 : ベルサール秋葉原 1F HALL+EVENT SPACE

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス : 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)、

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分(つくばエクスプレス)

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分(日比谷線)

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分(銀座線)

主な実施内容: 脳汁が出るオリジナルのフード&ドリンクが楽しめる飲食ブース

DJライブをはじめ、脳汁をテーマにしたステージエリア

脳汁感あふれる非日常な空間演出

脳汁が出るゲームなどが楽しめる体験ブースや展示ブース

入場料 : 無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

マルハン東日本は、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催。

今回、会場内で展開するコンテンツ、ドリンクやフードを提供する「脳汁屋台」のコラボクリエイター、会場内のステージでパフォーマンスを披露するDJやアーティストに関する情報を追加公開します。

マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」第4弾のコンセプトは「脳涼祭」

脳を刺激するコンテンツ満載、五感で楽しむ新感覚フードフェス「脳汁横丁」を開催

マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*1」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第4弾イベントとして「脳汁*2横丁」を開催します。

第4弾となる今回の『脳汁横丁』は、夏の暑さで疲れた脳を刺激する「脳涼祭」をコンセプトに、未体験フードやドリンクをはじめ、謎解き、ゲーム、DJ、ライブなど、数々のコンテンツを取り揃えた五感で楽しむ新感覚のフードフェスです。

『脳汁横丁』の企画監修には、これまでに開催した『脳汁銭湯』『脳汁スタンド』に引き続き、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンス氏が参加。

会場内では屋台風フードトラック、無数の提灯でライトアップされたメインステージなど、夏祭りを想起させる演出と世界観で納涼祭ならぬ「脳涼祭」の気分を盛り上げます。

*1:ヲトナ=「ヲタク」+「大人」。

何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。

*2:脳汁=ドーパミンをはじめとする、達成感や興奮時に分泌される脳内物質の総称。

「脳汁が出た」などの俗語としても使われる。

◎脳汁やぐらを中心とした「異次元の脳汁空間」

会場の中心にそびえ立つ、巨大な脳みそバルーンが鎮座する高さ約5.5mの「脳汁やぐら」。

この異形のやぐらを起点に、会場全体が光と色彩に包まれた異次元空間へと変貌します。

音と光がシンクロするフィーバータイムなど、思わず撮りたくなるフォトジェニックな世界が来場者を迎え、非日常的な没入体験へと誘います。

ここでしか味わえない、五感をゆさぶる「脳汁空間」を堪能できます。

◎映像がゆらめく「提灯マッピングステージ」

脳汁空間の奥で待ち構えるのは約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」。

提灯が集まって巨大なスクリーンとなり、脳みそを刺激する幻想的な空間をつくりだします。

ステージではDJやアーティストによるパフォーマンスやさまざまなコンテンツを計画中。

視覚、聴覚から脳汁を引き出す脳汁横丁ならではの、ここにしかないステージです。

提灯マッピングステージ

◎クリエイターとコラボしたクセ強な食体験「脳汁屋台」

さまざまなジャンルで活躍するユニークなクリエイターたちとコラボレーションし、ドリンクやフードに「脳汁」要素を融合した10の脳汁屋台が出店予定。

単なる飲食にとどまらず、「予想外」「クセになる」「写真を撮りたくなる」体験も用意。

五感をくすぐる一品を手に、あなたの好奇心を存分に解き放ってください。

脳汁屋台

◎ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」

脳汁ドリンクを供給する給油機型ドリンクスタンド「脳汁スタンド」が横丁にも登場!インパクト絶大な脳のオブジェが美しくライトアップされ、非日常な脳汁空間を演出します。

そして、筐体には4面にガン型のドリンク供給口を設置。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら、クリエイターとコラボした色鮮やかな脳汁ドリンクがノズルから注がれます。

脳汁スタンド

◎成功したら、脳汁ドバッ!「脳汁ゲーム」

誰でも直感的に楽しめるミニゲームを集めた参加型エリアも登場。

小さなお子さまから大人まで幅広く、手軽に遊べて、成功すれば「脳汁がドバッと出る」爽快体験が待っています。

家族連れで、友達同士で、思わず笑顔がこぼれる体験を楽しめます。

◎脳汁横丁コラボクリエイター *予告なく変更になる場合があります

脳汁横丁コラボクリエイター

アフロマンス

新しい体験をつくるクリエイター。

泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれる「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、イマーシブレストラン「喰種レストラン」など、話題性豊かな企画を多数手がける。

https://afromance.jp/

https://x.com/afromance

アイスマン福留

日本初のアイスクリーム評論家。

ソフトクリームの食べ比べ、生乳の生産量日本一を誇る北海道別海町のソフトクリームを監修するほか、全国47都道府県を周りご当地アイスを食べるなど、全国流通している大手流通メーカーのアイスクリームも網羅。

年間に食べるアイスクリームは1,000種類以上。

食べたアイスのパッケージ1万点以上をすべて保管するコレクターとして「アイスクリームミニ博物館」も監修。

著書に「日本懐かしアイス大全」「日本アイスクロニクル」「日本ご当地アイス大全」(辰巳出版)などがある。

ぁみ

怪談家。

怪談最恐位「怪凰」。

数多のTV番組や大会にて優勝。

Zepp・O-EAST等で日本最大級の怪談エンタメライブ「渋谷怪談夜会」主催。

怪談史上初4ステージ同時開催の怪談夏フェス「HORROR TELLER FESTIVAL 」主催。

他いくつもの大型野外フェス等へも出演。

「レイワ怪談」シリーズ他書籍も執筆。

脚本や演出、原作の提供も行う。

温怪談作者。

司会進行・MCとしての活動も多くイベントや番組などに年間約100本出演。

5歳

株式会社マーボードウフ代表。

鍼灸師、ライター、広告業を経て趣味で始めた麻婆豆腐を片手に飲食業界に飛び込む。

キッチンカーでの出店や、他店舗とのコラボイベントでファンを増やし、2024年東中野で店舗出店をする。

冷凍麻婆豆腐のEC販売にも力を入れる。

さかな芸人ハットリ

日本さかな検定一級をもち、魚の名前だけで歌を歌ったりアニメのセリフを再現するネタがSNSで話題の水産系ピン芸人。

YouTubeチャンネル登録者数8万人、TikTokフォロワー数9万人。

釣った魚392種類、食べた魚500種類以上。

2024年8月より各地で問題を起こしている外来種を捕獲し、料理として提供する「外来種キッチンカー」をオープン。

最後の手段

最後の手段は、有坂亜由夢、おいたま、コハタレンの3人組。

人々の太古の記憶を呼び覚ますためのビデオチーム。

2010年結成。

主に手描きアニメーションを制作し、近年は3DCG作品や漫画等も手がける。

なぞのデザイナー

2019年から活動を開始。

謎解き問題制作・デザイン・執筆までをひとりで行う、すこし変わったデザイナー。

「今日を“いい日”で終えるための問題」を毎晩23時に発信している。

MAX鈴木

現役最強にして、日本一のフードファイターであり、YouTuberとしても活躍し、SNS総フォロワー100万人超え、総再生回数は50億回を越える。

(2024年8月現在)

マナリス

某牛丼チェーン店に毎日通う一般人。

フォロワー数15万人。

2025年の3月に2,000日連食記録を達成した変人。

テレビ朝日「激レアさんを連れてきた。」に2度出演。

2,000日通った集大成の「牛丼」をマナリス本人が監修します。

メンチニキ

色々な所でメンチ(カツ)を切るインフルエンサー。

Xを中心にダジャレや出禁ネタを展開し、フォロワーは18万人にのぼる。

メンチ切りで巻き起こす人生が反響を呼んでいる。

◎ステージ出演者 *予告なく変更になる場合があります

●7月5日(土)

珍盤亭娯楽師匠(DJ waterdamage)

珍盤亭娯楽師匠(DJ waterdamage)

ディスクガイド『和モノAtoZ』『珍盤亭娯楽師匠のレコード大喜利』『和ラダイスガラージBOOK for DJ』『短冊CDディスクガイド』執筆、「レコード・コレクターズ」「タイムアウト東京」「装苑」「BRUTUS歌謡曲特集」「POPEYE」「audio-technica」等のレビュー、インタビュー、TBSラジオ「伊集院光とらじおと」エフエム北海道「キンヨウアパートメント」選曲や「森、道、市場」「たちかわ妖怪盆踊り」「橋の下世界音楽祭」台湾「秋OUT音樂節 Chillout Festival」等のフェスに出演。

また、元祖DJ盆踊りの立役者として全国の盆踊り、祭りを盛り上げている。

https://www.instagram.com/chinbanteigoraku/

テクノ法要

テクノ法要

「極楽浄土は光の世界」という認識を基に、空間(寺院に限らず、ホールや野外なども含む)を現代の光(プロジェクタ投影・舞台照明等)で装飾し、伝統的な声明を時空を超えるテクノサウンドにアレンジして行う仏教芸術エンターテインメント。

ニコニコ超会議(2018-2023)やバーニングマン(2018)への参加や2024年にはテクノ法要アメリカツアーを実施する。

https://www.show-on-g.com/techno-hoyo

DJマリアージュ

DJマリアージュ

昨今、外国人が日本語で歌う楽曲を一部では『ワールドJポップ』と呼ぶ風潮があり、DJマリアージュはそのシーンの先駆者。

おそらく世界で唯一のワールドJポップ専門DJである。

最近ではデトロイト出身のシンガー メアリー・スミスとワールドJポップユニットを組み、その楽曲の数々はクラブシーンでも行楽のお供としても好評を得ている。

サイバーおかんwith電脳会館

サイバーおかんwith電脳会館

日本をサイバーにするサイバーおかん、DJパチスロポリス、マイク担当どくまむしによる、2DJ+マイクパフォーマンス構成のエンターテインメントユニット。

昭和から続く大衆娯楽の空気感と、多ジャンルの音楽を融合させ、唯一無二のパフォーマンスを展開。

“遊び“と“演出”から生まれたカルチャーを、音とパフォーマンスで再構築し、次世代へと繋げていく。

大阪・関西万博『人間響命祭』、『東京ナイトマーケット』『下町ハイボールフェス』、『おでん&地酒フェス』『デコトラ盆踊り』『渋谷BON CAST』『あつまれ!えばら』『泡パーティー』等多数出演中。

●7月6日(日)

DJ KOO

DJ KOO

TRFのリーダー、大阪芸術大学客員教授、日本盆踊り協会特別芸術顧問。

日本の文化である“お祭り”“盆踊り”とのコラボレーションはエンターテイメント型ジャパンカルチャーの発信として、国内外において精力的に活動を行っている。

2024年8月30日、「B.O.C(SAM & DJ KOO)」で「NARIYAMA NIGHT feat. 呂布カルマ」をリリース!2025年8月よりDJ活動45周年を控え、音楽を通して、昭和・平成・令和と時代を跨ぎ、すべての世代へ“心躍る瞬間”を発信し続けている。

DJ CELLY(ディージェーセリ)

DJ CELLY(ディージェーセリ)

盆踊りとDJを融合させた企画で、ボン・ジョヴィのLivin’On A Prayerをプレイした動画が #盆ジョヴィ と称してSNSで拡散され大きな話題となった。

Tokyo Olympic 2020では競技DJに抜擢、様々なラグジュアリーブランドやホテル、ディスコイベントなど様々なイベントに多数出演。

オールマイティにプレイ出来るDJ。

掟ポルシェ(おきて・ぽるしぇ)

掟ポルシェ(おきて・ぽるしぇ)

1968年北海道生まれ。

1997年、男気啓蒙ニューウェイヴバンド『ロマンポルシェ。

』のVo.&説教担当としてデビューし、『男は橋を使わない』他8枚のCDをリリース。

コラムニスト、トラックメイカー、司会、俳優、声優等、活動は多岐にわたるが、2001年からDJ活動も開始。

アイドルの曲をかけてDJブースを飛び出し、フロアに降りてお客様に積極的に絡んでいく独自のDJスタイルで、国内の名立たるフェスの場を荒らす。

ゆけむり DJs

ゆけむり DJs

BIGパーティやFESで絶対の盛りあがりを見せ続けている、DJ CARPとNachuによる日本屈指の“J-POP” DJユニット。

国内最大級のJ-POP DJイベント『東京歌謡曲ナイト』の主催。

90sを軸にしたMIX『アノコロスノーマジック』やglobe公式MIX『globe NONSTOP BEST』DJ KOOとの共同制作『TK WORKS NONSTOP MIX』『TRF NONSTOP MIX』など多数のMIXコンピの制作。

J-POP MIX初のデジタル配信シリーズ『アノコロが止まらない。

』の全作品の制作など精力的に活動中。

●MC

WoWキツネザル

WoWキツネザル

「エンターテインメントで地球を救う!」をテーマに、マダガスカルに生息する絶滅危惧種ワオキツネザルをモチーフにインパクトのあるビジュアルと軽快なトークで“学ぶきっかけ”を生み出す環境系エンターテイナー。

司会者としても活動中。

唯一無二のキャラクターと、巧みで軽快な話術で、SDGsや環境問題、生物多様性などのテーマを誰でも楽しみながら学べるエンターテインメントコンテンツとして届ける。

マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である『脳汁横丁』の開催を通じて、あらゆる人の「好き」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指します。

『脳汁横丁』に関する追加情報については今後の情報発信をお待ちください。

LINE登録用QR

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

主催 : 株式会社マルハン 東日本カンパニー

企画監修 : アフロマンス/Afro&Co.

公式サイト: https://noujiruyokocho.com/

◎「ヲトナ基地プロジェクト」とは

ヲトナ基地 プロジェクトロゴ

マルハン東日本では「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で「ヲトナ」と定義しました。

マルハン東日本 が 目指す世界観に共鳴し、エキサイティングな人生を楽しむ「ヲトナ」たちが、子どもの頃のようにワクワクした気持ちで楽しいことを企てる「基地」のような場所にしたいという思いを込めて、「ヲトナ基地プロジェクト」と命名しました。

本プロジェクト を 通じて、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定することを宣言します。

「ヲトナ基地プロジェクト」公式ウェブサイト

https://www.maruhan.co.jp/east/media

「脳汁協会」X(旧Twitter)公式アカウント

@noukyo777( https://x.com/noukyo777 )

「ヲトナ基地プロジェクト」TikTok公式アカウント

@Wotonakichi( https://tiktok.com/@Wotonakichi )

■会社概要

社名 :株式会社マルハン

所在地 :【東日本カンパニー】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP 丸の内 28 階

【北日本カンパニー】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP 丸の内 28 階

【西日本カンパニー】

〒556-0017 大阪市浪速区湊町 1-2-3 マルイト難波ビル 20 階

【金融カンパニー】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP 丸の内 31 階

【グループユニット】

〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP 丸の内 31 階

創業 :1957年5月

資本金 :100億円

売上高 :1兆4,344億円(2024年3月期)

従業員 :10,687名(2024年3月期)

事業内容:パチンコ、ボウリング、アミューズメント、シネマなどレジャーに

関する業務の経営、ビルメンテナンス事業、飲食事業、ゴルフ事業、

海外金融事業なども経営(グループ含む)

