²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÎÃ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ªËâË¡¤ÎàèàáÅü¡Ö¥Á¥ç¥³¡ß¥ß¥ó¥È¡×

魔法の琥珀糖は、期間限定商品「チョコ×ミント」を2025年も店頭、自動販売機、通販、POP UPショップで販売します。

魔法の琥珀糖「チョコ×ミント」

容量 :45g/箱

サイズ:幅60mm×奥行48mm×高さ56mm

所在地 : 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町5

営業時間: 毎週水曜日・土曜日 11:00〜16:30

魔法の琥珀糖は、期間限定商品「チョコ×ミント」を2025年も店頭、自動販売機、通販、POP UPショップで販売。

◆チョコ×ミントの魅力

魔法の琥珀糖初のチョコレートフレーバーとして昨年デビューした「チョコ×ミント」。

油脂分・乳成分を使わない、すっきりとした新感覚の「チョコ」味と、鮮やかで爽やかな「ミント」味を組み合わせた2色の琥珀糖を1箱に詰め込みました。

チョコミン党員にも人気の、あのアイスを思わせる、夏にぴったりの涼やかな味わいです。

「チョコ」フレーバーの特徴

油脂分・乳成分不使用で、濃厚すぎない軽やかなチョコの風味。

濃いチョコレートが苦手な方でもあっさりと楽しめる、魔法の琥珀糖ならではの味わいです。

〇「ミント」フレーバーの特徴

ほのかに香るミントがリラックスタイムを演出。

やさしい甘さとスッキリした後味で、辛さのないマイルドなミントフレーバーです。

さらに、2025年は下記の催事・イベントでも楽しめます。

◆催事情報

■東武百貨店 池袋店

2025年7月17日(木)〜7月23日(水)

地下1階コンコース 6番地

■ららぽーとTOKYO-BAY

2025年8月2日(土)〜8月11日(月・祝)

1階 ロピア・T-fal前

■コラボカフェ

2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)

水道橋 キッチンスタジオmeal

■東急百貨店 渋谷foodshow

2025年8月21日(木)〜8月27日(水)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏にぴったりの涼やかな味わい!魔法の琥珀糖「チョコ×ミント」 appeared first on Dtimes.