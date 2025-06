¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤Î´Å¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡ª»°½£À½²Û¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼ÀùÌß¡×

三州製菓は、「アパ社長カレー」の販売元である、アパホテルの監修のもと、「アパ社長カレー煎餅」を2025年6月16日(月)から全国発売します。

三州製菓「アパ社長カレー煎餅」

内容量 :1枚(約30g)

ノンプリントプライス:162円(税込み)

JANコード :4901623004818

「アパ社長カレー煎餅」は「アパ社長カレー」のカレールーを使用して、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かした深みのある味わいを再現し、大判でさくさくの揚げ煎餅に味付けした商品です。

特徴

「アパ社長カレー」を使用し、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かし深みのある味わいに仕上げた揚げ煎餅。

「アパ社長カレー煎餅 4枚入箱」は「アパ社長カレー煎餅」4枚を箱に入れたおみやげにぴったりの商品です。

「アパ社長カレー」はアパホテル発祥の地、石川県の金沢カレーをベースに、アパホテル直営レストランで開発されたアパホテルブランドの本格派ビーフカレーです。

