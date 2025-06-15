µ×ÊÝÑÛ¡¢800m¤Ç2Ê¬02ÉÃ76¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç3Ï¢ÇÆÃ£À®¡ª1500m¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂç²ñÆó´§¤Ëµ±¤¯
¢£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤ ¶áµ¦ÃÏ¶èÂç²ñ ½÷»Ò800m·è¾¡¡Ê15Æü¡¢¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
½÷»Ò800m·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¡Ê17¡¢ÅìÂçºåÂç·É°¦¹â3Ç¯¡Ë¤¬2Ê¬02ÉÃ76¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡¢¸«»öÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£13Æü¤Î1500m¤âÀ©¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢º£Âç²ñÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤ò2Ê¬12ÉÃ25¤ÎÁÈ1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿µ×ÊÝ¡£·ã¤·¤¤±«¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤â2Ê¬08ÉÃ58¤ÎÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Î·è¾¡¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ100mÉÕ¶á¤ÇÁá¤¯¤â¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¸åÂ³¤ò20m¶á¤¯ÆÍ¤Êü¤·¡¢400m¤ò58ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤·¥é¥¹¥È1¼þ¤ËÆÍÆþ¡£µ×ÊÝ¤ÏÆÈÁö¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¼«¿È¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ò0ÉÃ74¹¹¿·¤·¤Æ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ¤Ï800m¤È1500m¤Î2¼ïÌÜ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£13Æü¤Î1500m¤Ç¤Ï4Ê¬11ÉÃ07¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2006Ç¯¤Ë¾®ÎÓÍ´Íü»Ò¡ÊÅö»þ¡¢¿ÜËá³Ø±à¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿4Ê¬14ÉÃ39¤ò3ÉÃ°Ê¾å¾å²ó¤ê¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²ñµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î²¼½Ü¤Ë¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤â800m¡¢1500m¤ÎÆó¼ïÌÜ¤ÇÆó´§¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¢£µ×ÊÝÑÛ¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤ê¤ó¡Ë
2008Ç¯1·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¡¦¶úËÜÄ®½Ð¿È¡£Ä¬Ì¨Ãæ¡ÁÅìÂçºåÂç³Ø·É°¦¹â¡£¿ÈÄ¹168.1cm¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ãæ³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¤ò³«»Ï¡£3Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÃæ³ØÎ¦¾å½÷»Ò800m¤ÇÍ¥¾¡¡£24Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò800m·è¾¡¤Ç¤â2Ê¬3ÉÃ13¤Ç½éÍ¥¾¡¡£7·î15Æü¤Î´ØÀ¾³ØÏ¢¡¦Ä¹µ÷Î¥µÏ¿²ñ¡ÊÆàÎÉ¡¦³à¸¶¸ø±ñÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç1Ê¬59ÉÃ93¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£05Ç¯¤Ë¿ù¿¹ÈþÊÝ¤¬µÏ¿¤·¤¿2Ê¬00ÉÃ45¤ò¾å²ó¤ê¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¹¹¿·¡£ÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î2Ê¬ÀÚ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Û¥Æ¥ë,
»ûÅÄ²°,
³¤,
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÂçÁ¥,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢