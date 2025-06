今やプレミアリーグでも有名となったが、トッテナムDFミッキー・ファン・デ・フェンは現サッカー界No.1クラスのスピードの持ち主だ。



プレミアリーグ公式は今季のリーグ戦で生まれた『最速スプリント』を紹介しているが、今季はファン・デ・フェンがマンチェスター・ユナイテッド戦で記録した37.12km/hが最速となっている。



オランダ代表でもプレイするファン・デ・フェンは193cmのサイズを持つセンターバック、左サイドバックであり、このサイズで37km/hを超えるスピードとは恐ろしい。アタッカーにとっては悪夢のようなDFだろう。





