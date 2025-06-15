¸µÇµÌÚºä46¤ÎÁê³Ú°Ë¿¥¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¡ÖÈà½÷¤Ã¤Ý¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¤«¤Ï¾È¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤À¤¤¤ÖËÀÆÉ¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Áê³Ú°Ë¿¥
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¡£¸µÇµÌÚºä46¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÁê³Ú°Ë¿¥¡Ê¤µ¤¬¤é¡¦¤¤¤ª¤ê¡Ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ6·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤26¹æ¡Ù¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ1Çñ2Æü¤Î¾®Î¹¹Ô¤Ø¡£¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤ëÁÇ´é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê³Ú°Ë¿¥
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Ë°¤¤º¤ËÄ©¤á¤ë¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤ª»Å»ö
¡½¡½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸È¯Çä°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¤Ç¤·¤¿¡£
Áê³Ú¡¡¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢1Çñ2Æü¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Ë²¹Àô¤òËþµÊ¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂçÍá¾ì¤Ç±©¤ò¿¤Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²¹Àô¾®Î¹¹Ô¥Ç¡¼¥È¡×¡£²¹Àô¤Î¤Û¤«¤Ë¤â³¤¤ä¥×¡¼¥ë¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤ÎBBQ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áê³Ú¡¡À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÌÌÇò¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëà¼«Ê¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Îá¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð»ä¡¢à³¤á¤â»£±Æ¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
Áê³Ú¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢µû»Ô¾ì¤Î»£±Æ¤Ç¿©¤Ù¤¿À¸¥¬¥¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¥«¥¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤à¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö´¶¤â´Þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áê³Ú¡¡Ã±½ã¤Ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤·¡¢¡Ö¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡á³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢½ÂÂÚ¤È¤«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤âÁ´Á³¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
Áê³Ú¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢²ÈÂ²¤Ç¤è¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Öµ¢¤êÆ»¤Ç½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿²¤Æµ¯¤¤Æ¤â¤Þ¤À¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îà³Ú¤·¤¤¤ª½Ð¤«¤±¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤ì¤·¤µá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢º£¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬º£¤â´¶³Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â±¿Å¾¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Áê³Ú¡¡Á´Á³¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡µîÇ¯¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¤ÈÀÅ²¬¤Þ¤Ç±ýÉü7»þ´Ö¡¢»ä¤Î±¿Å¾¤Ç¥¦¥Ê¥®¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Þ¤ÇÁö¤ëÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾®Î¹¹ÔÃæ¤ËàÈà½÷ÀßÄêá¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ìó30Ê¬¤ÎÆÃÅµÆ°²è¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Áê³Ú¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤âÆ°²è¤â¡¢¤¿¤À»£¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÀßÄê¤¬¾è¤ë¤È¤Þ¤¿¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ã¤Ý¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¤«¤Ï¡¢¾È¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤À¤¤¤ÖËÀÆÉ¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡Ö»æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿º£¡¢¿·¤¿¤ËÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤Ï¡©
Áê³Ú¡¡º£¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¿ô1°Ì¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2Ç¯´Ö¤Ç30ºý¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
Áê³Ú¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤éÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Áê³Ú¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤âÀµ²ò¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤³¤½¤¬¡ÖË°¤¤º¤ËÄ©¤á¤ë¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤ª»Å»ö¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ²¿¤«¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊÑ¤ï¤é¤º¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£àºÇÂ¿½÷²¦á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Áê³Ú¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ß·ÅÄ²ÌÊâ¡ÊGiGGLE¡Ë¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡¡¤¤¤ï¤ÅòËÜ²¹Àô Î¹´Û¤³¤¤¤È
¡üÁê³Ú°Ë¿¥¡Ê¤µ¤¬¤é¡¦¤¤¤ª¤ê¡Ë¡¡
1997Ç¯11·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹164Ñ¡¡
¡û2014Ç¯6·î¤ËÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯7·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£Áê³Ú°Ë¿¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØÉâ±ËÌ´¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡£¡Ø²»¥Ü¥±POPS¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@1126iorisagara¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@_iorisagara264_¡Û¡¡
Áê³Ú°Ë¿¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ømore and more¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Åì µþÍ´¡¡²Á³Ê¡¿1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Åì µþÍ´