¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤µ¤ó¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÁã¤¯¤¦ÉÔ±¿¤Î¤â¤È¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÆ³¤¯¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤Î¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤½¤¦¡£
ÌÙ¤±ÅÙ³°»ë¡¢¤à¤·¤í¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¡Û
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ä¤·³è¤ä¼ñÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¾å¼ê¤Ë¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡£Ç®Ãæ¡¢Ë×Æþ¤¬¸µµ¤¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î³Ø¤Ó¡Û
1¡§·úÁ°
2¡§¼Ò¸ò
3¡§¸ò¾Ä
¥½¥Ä¤Ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¡¢¾å¼ê¤ËÀ¤ÅÏ¤ê¤ò¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¿¤á¡¢µÞÂ®¤Ë¶½Ì£¤ò¼º¤¤¤½¤¦¡£
¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤Î½¼¼Â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½èÊýäµ¡Û
¡¦Ê£¿ô¤Î´é¤ò»ý¤Ä
¸ø»ä¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÊ¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾åÃ£¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤ë¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡¢Éû¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£
¥ì¥ó¥¿¥ëºÚ±à¡¢½µËöÎ¤»³¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ÎÃå¤¤¤¿Êë¤é¤·¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¥¢¥Ã¥×
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤É¡¢³«±¿¥Ñ¥ï¡¼¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡£ÅÐ»³¤ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡£¥Þ¥¸¥á¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¡¢Àï¤¨¤ëÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤½¤¦¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¡Û
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ä¤·³è¤ä¼ñÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¾å¼ê¤Ë¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡£Ç®Ãæ¡¢Ë×Æþ¤¬¸µµ¤¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î³Ø¤Ó¡Û
1¡§·úÁ°
2¡§¼Ò¸ò
3¡§¸ò¾Ä
¥½¥Ä¤Ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¡¢¾å¼ê¤ËÀ¤ÅÏ¤ê¤ò¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¿¤á¡¢µÞÂ®¤Ë¶½Ì£¤ò¼º¤¤¤½¤¦¡£
¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤Î½¼¼Â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½èÊýäµ¡Û
¡¦Ê£¿ô¤Î´é¤ò»ý¤Ä
¸ø»ä¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÊ¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾åÃ£¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤ë¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡¢Éû¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£
¥ì¥ó¥¿¥ëºÚ±à¡¢½µËöÎ¤»³¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ÎÃå¤¤¤¿Êë¤é¤·¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¥¢¥Ã¥×
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤É¡¢³«±¿¥Ñ¥ï¡¼¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡£ÅÐ»³¤ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡£¥Þ¥¸¥á¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¡¢Àï¤¨¤ëÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)