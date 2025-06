½é²Æ¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä·Ï¤â¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×

東武百貨店 池袋本店は6月18日(水)から23日(月)までの6日間、8階催事場で「スコーンパラダイス」も同時開催。

フルーツ系からお食事系まで、バリエーション豊かに展開。

東武百貨店 池袋本店「スコーンパラダイス」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約20坪)/同時開催「第4回 粉博」

期間 :2025年6月18日(水)〜23日(月)

営業時間:午前10時〜午後7時

店舗 :13店舗(うち初出店1店舗)

◆初夏に爽やかなフルーツ系 ベリーやレモン、チェリーなど

[初出店]

【マラマプレイス】

「ブルーベリークリームチーズスコーン」594円(1個)《各日販売予定50点》

中はしっとり、外はサクッと。

生のブルーベリーとクリームチーズをたっぷり入れて焼き上げた一品。

マラマプレイス「ブルーベリークリームチーズスコーン」

[東武限定品]

【べノア】

「英国産小麦のスコーン レモン&オレンジ」432円(1個)《各日数量限定》

爽やかな2種類のピールを使用した人気のお味。

※クリームは付いておりません。

ベノア「英国産小麦のスコーン レモン&オレンジ」

[東武限定品]

【EMU Bakehouse】

「チェリーアーモンドスコーン」594円(1個)

ジューシーなチェリーとアーモンドの食感を楽しめる夏限定のスコーン。

EMU Bakehouse「チェリーアーモンドスコーン」

◆甘いだけじゃない!お食事系スコーンも

【BLUE OWL】

「生ハムと大葉とクリームチーズサンドスコーン」648円(1個)《各日数量限定》

チーズを練り込み焼き上げたスコーンに、生ハム「ハモン・セラーノ」を大胆にサンド。

BLUE OWL「生ハムと大葉とクリームチーズサンドスコーン」

【トムズスコーンジャパネスク】

「醤油糀とメープルの焼きとうもろこし」702円(1個)

醤油糀の旨みと香ばしさ、ほんのり香るメープルの甘さを閉じ込め、あまじょっぱい焼きとうもろこしをたっぷりと入れたスコーン。

トムズスコーンジャパネスク「醤油糀とメープルの焼きとうもろこし」

【bake shop HELLO】

「枝豆とパルメザンチーズのスコーン」486円(1個)

枝豆のやさしい甘さとパルメザンチーズの旨味が香るセイボリースコーン。

国産枝豆と自家製の枝豆ペーストを使用。

bake shop HELLO「枝豆とパルメザンチーズのスコーン」

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※6月6日時点の内容です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

