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The post ¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä¡¢Dizzy Sunfist¡¢2ÆüÌÜÄ«¤«¤éÂçÁû¤®¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤Ð¤ê¹¬¤»¡¼¡ª¡× first appeared on BARKS.