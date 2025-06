昼にはまだまだ時間もある朝10時45分、EVIL STAGEでスーパーデリシャスなパンクロックを炸裂させたのはDizzy Sunfist。サウンドチェックでHEY-SMITHの「Come back my dog」を鳴らした瞬間から、フロアではサークルモッシュやクラウドサーフも起こるという激しさ。朝っぱらから大騒ぎだ。 ◆ライブ写真 すでに準備万端、Dizzy Sunfistもオーディエンスも。直後、長い耳の付いた帽子を被ってあやぺた(Vo,G)、腕を突き上げ煽りながらmoAi(Dr,Cho)、挨拶するように両腕を広げながらメイ子(Ba,Cho)がステージに再登場。歓声で沸くフロアに、あやぺたがコードを鳴らしながら一人歌う。そのパワフルな歌声に会場は静まり返った。全員の耳も視線も独り占め状態だ。 そんな光景から始まったのはミニアルバム『SUPER DELICIOUS』にも収録されている「SHOOTING STAR」。激しく展開すると、あやぺたの帽子は吹っ飛び、彼女のトレードマークでもあるピンク色のロングヘアーが現れた。そして手にするのは、これまた彼女のトレードマークのエクスプローラー・モデル。メロディはポップで切なさも漂うのに、リフは恐ろしくタイトで切れ味も鋭い。将来はバンドマンになることを夢みながら、高校時代からバイトしていた“焼肉まるしま”で、店長TAKABEEF(現BURL)直伝のキャベツの千切りで鍛え上げたスナップが、あやぺたのリフワークの秘訣かもしれない。歯切れの良さと正確さがエグい。 そのリフに厚みを加えながら、綺麗なハーモニー・コーラスも聴かせるのはメイ子だ。女性ならではの柔らかい風合いもあるハーモニーやメロディは、往年のアメリカン・ポップスの旨味も存在。耳馴染みが良くて、初めて聴いても、次の瞬間から一緒に口ずさむことができる。また、いちいちカメラ目線を意識したコミカルな表情やポーズも採り入れつつ、しっかりと重みとタイトさを兼ね備えたビートで攻めるのはmoAiだ。 「サータニーック! 朝から爆裂、上げていこうか! PIZZA OF DEATH、うちら高校生のときから憧れ、今も憧れのまま。PIZZA OF DEATH、うちの高校時代からずっと青春。今も青春。うちらも、みんあにとってのずっとずっと青春でいられるように、思いっきりパンクロック鳴らして帰ります!」 あやぺたの言葉に、一気に青春を取り戻した元キッズのおじさんたちも、Dizzy Sunfistの鳴らす快活なパンクロックで、遠慮なく飛ぶ、跳ねる、叫ぶ。クラウドサーフもサークルモッシュも止むことがない。名曲のひとつ「Punk Rock Princess」では、サビを共にでっかい声で歌うオーディエンスがフロアを埋めつくしている。パンクから夢や希望を抱いたときの喜びを、この会場で思いっきり歌うあやぺたの姿に、グイグイと感動も押し寄せてくる。そして8曲目に入る前にあやぺたはこう言った。 「過去は変えられへんけど、これから始まる未来はどうやっても変えられる。どんなにしんどいことがあっても未来は変えられる」 するとフロアのあちこちで掲げられたのは、“夢は死なへん”とあやぺた直筆文字が染め上げられたタオルだった。 「うちらが夢は死なへんことを証明していきます。うちらに付いて来い!」 その言葉は力強く、説得力もある。バンドマンに憧れ、音楽を始め、今憧れの<SATANIC CARNIVAL>にも出演しているDizzy Sunfist。感涙しながらコーラスをでっかい声で歌うオーディエンスだってあちこちに見られた。そしてラストナンバー「Someday」のときだ。会場に広がる大きなサークルモッシュや、共にパンクロックではっちゃけるオーディエンスを見ながら、あやぺたは力強く叫んだ。 「パンクロックに出会えて、ばり幸せー!」 <SATANIC CARNIVAL>の最高の2日目が、いよいよ始まった。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎岸田哲平 ■セットリスト SE 1. SHOOTING STAR 2. The Magic Word 3. Joking 4. Andy 5. No Answer 6. Punk Rock Princess 7. Life Is […]

