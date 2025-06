¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö»³·Á¸©»ºÇòÅí¥¸¥ã¥à¡×

『乃が美』は、2025年6月15日(日)より、国内『乃が美』店舗にて、山形県産のみずみずしい白桃を使用した「山形県産白桃ジャム」を販売中です。

乃が美「山形県産白桃ジャム」

■ 販売価格 :1本 1,100円(税込)

■ 販売期間 :2025年6月15日(日) 〜

※ 数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■ 販売対象店舗:国内店舗・ECサイト

山形県産の白桃は、上品な甘みと香り、なめらかな口当たりが特徴です。

「晩成種」と呼ばれる、育成期間が長く実がしっかりとした白桃を使用しているため、食べごたえのある食感を楽しめます。

果肉の水分が90%ともいわれる白桃は天候の影響を受けやすく鮮度が落ちやすい果実ですが、完熟しておいしさがピークに達したところで収穫し、旬のうま味をできるだけ損なわないように仕上がっています。

「山形県産白桃ジャム」は、山形の農家さんのご協力の下、心を込めて作ってもらった白桃を一番良い状態で瓶に詰め込んだ逸品です。

白桃の繊細な香りや色を保てるよう丁寧に煮込み、控えめな甘さに調整することで爽やかな味わいです。

乃が美「生」食パンの本来の美味しさがさらに引き立つ味わいで、白桃のあふれる果肉感を贅沢に楽しめます。

■ おすすめの食べ方

乃が美「生」食パンに塗って、贅沢な味わいを存分に楽しめます。

果肉感が感じられる製法ですので、フルーツサンドにもおすすめです。

