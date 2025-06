6月15日午前8時45分、<SATANIC CARNIVAL 2025>2日目のゲートが開いた。開催10回目のアニバーサリーイヤーとなった2024年は1日限りのフェスティバルだったこともあり、<SATANIC CARNIVAL>というイベントが2日目を迎えるのは2年ぶり。トリのKen Yokoyamaまで計22組が熱演を繰り広げた初日の熱がまだ残る千葉・幕張メッセ国際展示場9-11では、本日も全22組が火花を散らす。 ◆ライブ写真 色とりどりのパンツとお気に入りの戦闘服に身を包んだライブフリークたちは、初日の疲れを一切感じさせない元気な足取りで、PIZZA OF DEATHが作り出す悪魔的な地獄の道へ。飲食ブースでは04 Limited SazabysのRYU-TAが手がける麺やおがたをはじめとするフェスグルメに舌鼓を打ったり、朝から乾杯したり。また、フォトスポットでバッチリ写真を収めたり、思い思いのやり方で時間を過ごす。そんな様子は、このイベントがバンドたちにとってのアゴラ(広場)として機能しているのみならず、ライブハウスで遊び尽くしているキッズたちにとってご褒美のような1日であることを伝えていた。 また、<SATANIC CARNIVAL>のオフィシャルTシャツデザインを担当したアーティストによるライブペイティングや、数々のライブ写真を撮影してきたフォトグラファーの写真を展示するブースも見どころのひとつ。それぞれの胸の高鳴りを解放した作品群は、2日間に渡り幕張メッセを満たしているパンクロックやハードコアの姿勢とオーバーラップする。 あらゆるボーダーラインを越境し、さまざまな人の生き様を互いに受け止め合うストリートカルチャーの巣窟。それが<SATANIC CARNIVAL>だ。 戦いの火蓋が切って落とされるその瞬間を今か今かと待ち望む高揚感が漂う10時過ぎのEVEL STAGEに登場したのは、高円寺を拠点に活動している阿波おどりチーム・華純連。彼らのホームページには“SATANICと言えばパンク、パンクと言えば高円寺、高円寺と言えば阿波おどり”という文面が刻まれているが、もはやその存在は<SATANIC CARNIVAL>に欠かせないと言えよう。 時に夕方からのラストスパートを告げる合図として、はたまた開幕の号砲として、会場に火をくべてきた彼らは、ドラムとは味わいの異なる和太鼓と荘厳な笛の音、ひとつの生き物のごとき踊りで、DNAに刻まれた和の心を今年も刺激していく。ジャンルは違えど、弦を揺らすバンドマンの腕と、和楽器を奏でる演者たちの思いは重なっている。 すっかり温まり切ったEVEL STAGEではDizzy Sunfistから、SATAN STAGEではFOMAREからライブがキックオフ。さぁ、祭りだ! 取材・文◎横堀つばさ撮影◎半田安政(華純連)/スズキ コウヘイ(会場) ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys / 10-FEET / The BONEZ / coldrain […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、華純連の踊りを号砲にDAY2開幕 first appeared on BARKS.