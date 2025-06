ももいろクローバーZの“あーりん”こと、佐々木彩夏が6月14日に、東京・TOKYO GARDEN THEATERでソロコンサート<AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜>を開催した。 ◆コンサート写真 ポールダンスやDJにも挑戦した“VIP ROOM A⁺”という昨年のライブツアーの世界観を踏襲しながら、“〜the Voyage〜”というサブタイトルが付けられた今回のソロコンは「豪華客船での船旅」、「航海」がコンセプト。佐々木のソロ曲やももクロ楽曲、さらには、佐々木やももクロがコラボ参加した他のアーティスト名義の楽曲も散りばめながら世界旅行するというセットリストと演出になっていた。まさに、「海外旅行にたくさん行くこと」を今年のプライベートの目標として掲げていた佐々木らしいテーマ設定に。 ここでは、佐々木の29歳の誕生日と10回目のソロコン<AYAKA NATION>開催をお祝いすべく、多くのプニノフ(佐々木ファンの呼称)が会場に駆けつけ、そして、ニコ生でも独占生中継されたコンサートの模様をたっぷりとレポートする。 ◆ ◆ ◆ 開場時の場内は出港前の波止場のイメージに。青の照明に照らされる中、スクリーンには港に停泊する豪華客船が映し出され、波の音やカモメの鳴き声が響き渡っていた。今回はクルーズ船での船旅ということで、S席をロイヤルスウィート、A席をクラシック、着席指定席をコンフォータブル、ファミリー席をファミリークルーズと銘打ったほか、ステージ前方の約200席限定のロイヤルスウィートには、特典としてパスポートなどの限定グッズや終演後のバーステーパーティーへの参加権が付けられるなど遊び心も忘れてはいない。 駆けつけたプニノフが続々と客席に乗り込み出港を待っていると、佐々木扮するキャプテンあーりんから「安全な航海のため」の注意事項のアナウンス映像が流れる。そして、「間もなく出港です。10周年の特別な航海を存分にお楽しみください!」という呼びかけでライブはスタートした。 まずは、豪華客船のデッキをイメージした三段のステージセット後方のスクリーンと両サイドのビジョンにオープニング映像が流れる。次々と映し出されるレトロな英字新聞の記事が「噂の豪華客船がついに出港!」「最終目的地には宝物が!?」といった情報を伝え、旅の始まりの期待値を煽っていく。最後に、佐々木が画面から「Are you ready?」と問いかけると、会場からは大きな歓声が上がり、ステージ両サイドから「the Voyage」のロゴが書かれた旗を持った2人の水兵ダンサーが登場。そして、2つの旗がステージ中央の高台でクロスすると、旗の間から青のマリンルックを纏った佐々木が現れ、昨年の<AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」>のテーマ曲「Ladybird」でライブは幕を開けた。 大人っぽく妖艶な楽曲での始まりにプニノフが息を飲んでじっと見守っていると、最後にステージが暗転し、ライブのタイトルロゴがスクリーン全面に映し出されるという壮大なオープニングに。続いて流れてきたのは、荘厳なオペラ調で始まるももクロの「華麗なる復讐」。羅針盤や地球儀の映像と合わせて、波をかきわけて力強く進む船の様子が映し出されるなど、この曲では大海原へ飛び出し突き進んでいく決意を表現。照明に煽られながらの「お前をぶっ倒してやる」、「私をこえてゆけ」といった曲間のセリフや2人の男性ダンサーとシンクロしたダンスで会場を沸かせていく。 オープニング2曲では、「特別なゲストだけが招待される秘密の部屋」がコンセプトとなっていた昨年のライブツアー<AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」>の世界観を再現した形となっていた。 船はまずアジアへと進み、最初の寄港地である中国へ。龍のイラストや中華柄の絵がビジョンに映し出されると、佐々木は赤のチャイナミニドレスへと衣装チェンジ。ゴールドのチャイナ衣装を纏った4人の女性ダンサーを従えて、両手に扇子を持ちながら「『Z』の誓い」を華麗にパフォーマンス。頭の2曲で圧倒された感じだったプニノフも「『Z』の誓い」には盛大なコールを乗せていく。 さらに、ドラの音から始まる「満漢全席」へ。この曲では中華街のような看板やネオンが映し出され、異国感をさらに醸成していく。続いて、イントロにシタールやタブラといった民族楽器を取り入れた「GOUNN」でインドへと移動。佐々木もインド風の衣装へと早替えし、曼荼羅をモチーフにした映像の前で、ロングスカートを広げたり、ひらひら揺らしたりする踊りでプニノフを魅了していく。最後は、佐々木自身が照明や映像で光背を背負い、神々しいポーズを決めてステージを後にした。 最初のブロックから、ももクロ楽曲中心のセトリとなっていたことに驚いたファンも多かったのではないだろうか。特に「『Z』の誓い」はアニメ『ドラゴンボールZ』の世界観を表現した森雪之丞による言葉数の多い歌詞や美しい落ちサビからの壮大なラスサビが印象的。また「満漢全席」はメンバー4人が次々と韻を踏みながら歌っていき、ライブではリズム感が鍵となる1曲だ。これらをすべて佐々木1人で再現したパフォーマンスに、旅の始まりから心をグッと掴まれたプニノフも多かったことだろう。 ここで映像パートへと突入。「アジアグルメ紀行」と題して、次の国へと向かう前に腹ごしらえをしている佐々木の様子が映し出される。タイ、ベトナム、シンガポール、韓国…と各国の料理をお腹一杯食べてご満悦な様子の佐々木。大人っぽく力強いパフォーマンスに圧倒されるようなライブの始まりだったが、こうした変わらぬチャーミングな姿を見られて、ほっこりしているプニノフの姿がとても印象的だった。そして、双眼鏡を覗く佐々木の目に映ったのは、南の島。スクリーンには「次の国はペンライトを青へ」との指示が……。 客席が青一色に染まる中、次の目的地Tropical Islandへと到着。南国らしいトロピカルカラーのムームー風衣装に着替えた佐々木が男女6人のダンサーと共にステージ下手から登場すると、このブロックはいきなり「ココ☆ナツ」のサビでスタート。大歓声が上がり、会場を一気に南国ムードに変えると「真冬のサンサンサマータイム」、再び「ココ☆ナツ」、そして、「上球物語 -Carpe diem-」をメドレーで繋いでいく。「ココ☆ナツ」ではダンサーが輪になって踊る定番のココナツサークルが飛び出し、「上球物語 -Carpe diem-」の間奏ではステージ上に松明が焚かれ、佐々木はダンサーと共にセクシーで情熱的なタヒチアンダンスを披露して会場を熱く盛り上げていった。 続いて、レイのような花の髪飾りを付けると、ハワイを舞台に佐々木1人でソロ曲「Early SUMMER!!!」を披露。チアのようなかけ声と海辺の映像をバックに、あーりんコールを受けつつ、ステージ上を移動してファンサしながらパフォーマンス。爽やかな夏を演出すると舞台はU.S.A.へ。グラフィティアートが映し出される中、HIP HOPダンサーと共に佐々木が披露したのはサイプレス上野とロベルト吉野名義の楽曲「More & More」。レーザーに煽られながら、オーバーサイズの黒のTシャツとサングラス姿で、ダンスとラップを披露する佐々木の姿がとても新鮮に映ったのではないだろうか。この曲ではプニノフもクラップでパフォーマンスを後押ししていく。 さらに、夜のダウンタウンのドライブシーンや近未来感のある風景に合わせて、本ライブのためにリアレンジされた楽曲「LOST CHILD(Jersey-Trap Edit)」へ。クールかつ意外なナンバーが続いたが、再びピンクに染まった会場からは、一体感と熱量がさらに高まっていくのが感じられた。 ここで再び映像パートへ。キャプテンあーりんから、次の目的地までしばらく長い海の旅が続くことが告げられると、船長室で寛ぐ佐々木の姿が。「最初の新聞に載っていた、世界のどこかにある宝物っていったい何なんだろう?」と呟きながら、ウイスキーのロックを嗜む佐々木。続いて、「宝物って、お金?宝石?それとも、唐揚げ?」と語って笑いを誘うシーンも。そして、スノードームを眺めながら、安らぎのひと時を過ごしているといつしか深い眠りの世界に。その間に船はオーロラが輝く雪の世界へと移動し、スクリーンには「ペンライトはブルーかピンクに」との指示が映し出される。 […]

