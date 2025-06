Ä¾±ÄÇÀ¾ì¤Ç°é¤Ã¤¿¶Ë¾å¤Î¥é¥àÆù¡ª³Ú¤·¤¤Îû²°¡ÖÀÖÊ¿¤á¤óÍÓËÒ¾ì¤Î¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡×

焼き肉店「楽しい煉屋」は、赤平めん羊牧場のジンギスカンを2025年6月16日(月)より期間限定で提供します。

楽しい煉屋「赤平めん羊牧場のジンギスカン」

■特長

ジンギスカンは北海道の特産です。

ジンギスカンで有名な北海道のほぼ中央の滝川市。

その中で特に「楽しい煉屋」では自社牧場で生産した羊でジンギスカンを提供しています。

店内はすべて炭焼き。

そしてペットと同伴できるテラス席もあります。

楽しい煉屋は、直営農場で育った極上のラム肉をお届けします。

直営農場の『赤平めん羊牧場』は広々とした30ヘクタールの敷地で250頭の羊が飼育されています。

■楽しい煉屋の三大特徴

1. 肉は100%北海道産(羊肉と合鴨は直営農場生産)

2. 炭火使用

3. ペット同伴のテラス席有り

キャンペーン期間

提供期間:2025年6月16日〜8月15日まで

<焼肉メニュー>

・煉屋ジンギスカン 1,078円

・煉屋カルビ 979円

・煉屋ホルモン 429円

<ラーメンメニュー>

・ユッケジャンラーメン 1,078円

・味噌ラーメン 968円

・醤油ラーメン 968円

※価格は全て税込み表示です。

■店舗概要

営業時間: 11:30〜14:00(ラストオーダー 13:30)

17:00〜21:00(ラストオーダー 20:30)

定休日 : 水曜日

駐車場 : 40台

所在地 : 〒073-0021 北海道滝川市本町2丁目7番4号

TEL : 0125-26-0008

