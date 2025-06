¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÅÐ¾ì¡ª¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖÃé¸¤¤â¤Á¤·¤Ð¡×

エスケイジャパンは、オリジナルキャラクター「忠犬もちしば」(※)を新鋭のクリエイター3名が描いた特別なデザインをグッズとして発売します。

エスケイジャパン「忠犬もちしば」

<コラボレーション クリエイターの紹介>

コラボレーションが実現したクリエイターは、SNSを中心に活躍する3名です。

それぞれの個性が光るデザインは、忠犬もちしばの新たな世界観を描きました。

【ペパーミント】

甘くポップな色合いが特徴の「pepamin friends」などを描くイラストレーター。

【Nelnal】

人外イラストを中心に活動を行っているイラストレーター・キャラクターデザイナー。

【かなざわ まこと】

ユーモラスでチャーミングなワンコ「おひげのポン」の作者。

<クレーンゲーム専用景品で続々登場!>

各クリエイターのデザインを再現したぬいぐるみや雑貨を、アミューズメント専用景品として2025年6月から3か月連続で発売します。

いつもと違う表情をみせる忠犬もちしばを楽しめます。

全国のアミューズメント施設で順次導入予定です。

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。

■忠犬もちしば×ペパーミント:発売時期 6月下旬

ぬいぐるみ(全3種)/マスコット(全3種)/フリル付きトートバッグ(全1種)

忠犬もちしば×ペパーミント ぬいぐるみ

忠犬もちしば×ペパーミント フリル付きトートバッグ

〇忠犬もちしば×Nelnal:発売時期 7月上旬〜下旬

サマーケット(全2種)/ぬいぐるみ(全3種)/マスコット(全3種)

忠犬もちしば×Nelnal ぬいぐるみ

忠犬もちしば×Nelnal サマーケット

〇忠犬もちしば×かなざわ まこと:発売時期 8月上旬

BIGぬいぐるみ(全2種)/カップケーキポーチ(全4種)

忠犬もちしば×かなざわ まこと BIGぬいぐるみ

カップケーキポーチ(使用イメージ)

<コレクションしたくなるカプセルトイ商品が登場!>

コレクションして飾りたくなる「アクリルスタンド」がカプセルトイ商品として登場です。

※一部仕様が異なる場合があります。

予めご了承ください。

〇アクリルスタンド(全8種)

販売価格:400円(税込)

発売時期:8月下旬

クリエイターズ コレクション(カプセルトイ)

カプセルトイ(使用イメージ)

<ヤマシロヤで先行販売が決定!>

クリエイターズ コレクション(ファンシー雑貨店向けグッズ)

「クリエイターズコレクション」シリーズは、ファンシー雑貨店向けとして、3アイテムを発売します。

なお、上野ヤマシロヤで先行販売が決定しています。

■開催概要

期間:2025年6月14日(土)〜6月29日(日)

会場:上野ヤマシロヤ(東京都台東区上野6丁目14-6)

■先行販売グッズ

〇アクリルクリップスタンド(全8種)

販売価格:1,078円(税込)

アクリルクリップスタンド

〇アクリルバッジ(全8種)

販売価格:858円(税込)

アクリルバッジ

〇ステッカー3枚セット(全3種)

販売価格:825円(税込)

ステッカー3枚セット

■イベント限定購入特典

会場で忠犬もちしば関連グッズを2,200円以上(税込)購入の方に、各クリエイターのイラストポストカードをランダムで1枚プレゼントします。

※おひとり様1会計につき1枚のプレゼントとさせていただきます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※地階売場でのお会計の際にお渡しします。

ほかの階でのお会計ではお渡しできません。

