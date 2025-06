「FOMAREがSATAN STAGEにやってきました!」アマダシンスケ(Vo, B)がまるで勝ち名乗りを上げるように言い放った。 ◆ライブ写真 出演3回目にして、SATAN STAGEに進出を果たしたFOMARE。結成10周年を迎えたタイミングで2日目のSATAN STAGEの露払いという大役を任せた<SATANIC CARNIVAL>の粋な計らい思わずニヤリ。しかし、彼ら自身、この日を待ち焦がれていたことは、冒頭に記したアマダの言葉からも明らかだろう。 2020年11月にリリースしたメジャーデビューシングル「Grey」から演奏になだれこむと、観客が早速ダイブを始める。そこから「去年のFOMAREに負けないように!」とアマダが言いながら、ステージの3人は「風」「SONG」「Lani」と繋げ、日本語で歌い上げる胸を焦がすような叙情派メロディックパンクのユニークな魅力を見せつけていく。 「両手を貸してもらってもいいですか?」とアマダが観客にリクエストにした「SONG」ではオグラユウタ(Dr, Cho)の跳ねるドラムに合わせ、観客が両手を挙げながらジャンプ。続く「Lani」は「俺の分まで一緒に歌ってもらっていいですか?」と言ったアマダに応え、観客のシンガロングからバンドイン。バンドと観客の気持ちが確実に一つになっているところを印象付ける。 音の空間を作るようにトレブリーに鳴り続けるカマタリョウガ(G, Cho)のギター、低音を響かせながらドライブするアマダのベース、そしてそんな2人の音を結びつけるように真ん中で鳴るオグラのドラム。3人の演奏を一塊にではなく、立体的に聴かせる音像も心地いい。 「でかいホールで見るFOMAREはどうですか、いい感じですか? 超楽しい。SATANIC CARNIVAL3回目で念願のSATAN STAGEに立つことができました!」と快哉を叫びながら、アマダはそこから続けた言葉に単にうれしいだけにとどまらない、向こう意気とも言い換えられる思いを滲ませるのだった。 「このフェスが始まったのが14年。FOMAREの結成も14年。同じ年月を歩んできました。SATANIC CARNIVALと言えば、英詞、ラウド、メロディックの色が強いと思うし、俺達もそういうバンドから影響を受けてきたけど、俺達みたいに日本語のバンドも増えてきたし、なんなら同世代のバンドも出ているし。これまでは先輩達が作ってきたシーンに混ざっているみたいだったかもしれないけど、これからはみんなといろいろなシーンを作っていけるんじゃないかと思ってます!」 つまり、いつまでも後塵を拝しているつもりはないぜというわけだ。 FOMAREならではと言える叙情派メロディックパンクに、さらに磨きを掛けたことを思わせる新曲「サウンドトラック」からの後半戦。緊張感に満ちたコードリフから演奏になだれこんだ「悲しいハッピーエンド」は曲が持つタフな魅力とカマタがブリッジミュートで刻むソリッドなコードにハードコアの影響が滲む。アマダがバラード風に歌い上げ、バンドインしてからテンポアップしていった「優しさでありますように」から大きな愛を謳う「愛する人」に繋げると、観客が肩を組みながらサークルピットを作り、シンガロングするというピースフルな光景がSATAN STAGEに広がった。 「これからも大きなステージに立てるように10周年、いろいろぶっ壊しながらFOMAREは進んでいきます!」 アマダが声を上げ、ステージの3人がラストスパートを掛けるように「Frozen」と「Continue」を間髪入れずに繋げると、2ビートに駆り立てられるように走り始めた観客が作った特大のサークルピットが熱気とともにエンディングを飾った。 取材・文◎山口智男撮影◎西槇太一 ■セットリスト 1. Grey 2. 風 3. SONG 4. Lani 5. サウンドトラック 6. 悲しいハッピーエンド 7. 優しさでありますように 8. 愛する人 9. Frozen 10. Continue ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 […]

