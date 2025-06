ノスタルジックな夜の熱川と夜市の魅力を存分に味わえる！熱川バナナワニ園「熱川ゆけむり夜市ビール列車」

熱川バナナワニ園は、伊豆急行と協力し、熱川バナナワニ園の数量限定「クラフトビール」と「熱川に、九份が灯る。」まちづくり協議会が主催する「熱川ゆけむり夜市」を楽しめる「熱川ゆけむり夜市ビール列車」を運行します。

熱川バナナワニ園「熱川ゆけむり夜市ビール列車」

運行日:2025年7月12日(土)

運行区間:伊東駅〜伊豆急下田駅 間

乗降駅:(往路)乗車駅 伊東駅 伊豆高原駅、降車駅 伊豆熱川駅

(復路)乗車駅 伊豆熱川駅、降車駅 伊豆高原駅 伊東駅

運行時刻:

(往路)伊東駅 16時45分頃発

伊豆高原駅 17時09分頃発

伊豆急下田駅 18時05分頃着

伊豆熱川駅 18時53分頃着

(復路)伊豆熱川駅 20時08分頃発

伊豆高原駅 20時19分頃着

伊東駅 20時44分頃着

※伊豆熱川駅到着後、花はなぱぁ〜くで開催中の熱川ゆけむり夜市を楽しめます。

※往路では、二胡の演奏会等、車内イベント実施のため、伊豆急下田駅まで運転をします。

旅行代金:

伊東駅乗降の場合・・・1名様 3,900円(税込)(大人・小児共通)

伊豆高原駅乗降の場合・・・1名様 3,500円(税込)(大人・小児共通)

※旅行代金には、乗車駅からの往復運賃、バナナパイナップルIPA1本、バナナミルクティーSHAKE1本、台湾おつまみ(スナック等)、お土産代が含まれます。

※20歳未満のお客様には、アルコール飲料の代わりにソフトドリンクを用意されています。

募集人員:各回先着150名様(最少催行人員80名様)

8. 申込方法:事前予約制

(1)伊豆急ホームページ(応募フォーム)による申込

(2)電話による申込(0557-53-1116)

※応募フォームによる申込と、電話による申込では、申込期間が異なりますので、ご注意ください。

※申込は、1名様につき最大5名様まで申込が可能です。

申込期間:

(1)伊豆急ホームページ(応募フォーム)による場合

2025年6月6日(金)10時から7月4日(金)15時まで

(2)電話による場合

2025年6月13日(金)10時から7月4日(金)15時まで

(平日9時30分〜12時00分、13時00分〜17時30分の受付となります)

※先着順ですので、応募フォームからの申込状況により、募集定員に達する場合があります

※キャンセル待ち等の対応はいたしかねます。

※電話での申込は平日のみとなります

その他:

・予告なくイベント内容を変更する場合やイベントを中止する場合があります。

・列車遅延・運休等の影響により、他の車両へ変更する場合があります

熱川バナナワニ園は、伊豆急行と協力し、熱川バナナワニ園の数量限定「クラフトビール」と「熱川に、九份が灯る。」まちづくり協議会が主催する「熱川ゆけむり夜市」を楽しめる「熱川ゆけむり夜市ビール列車」を運行。

現在、伊豆熱川駅周辺では、「熱川に、九份が灯る。」をテーマに、約1300個の台湾提灯が飾られ、湯けむりと温かな灯りが織りなす幻想的な風景を見ることができます。

また、月に1度、伊豆熱川駅から徒歩3分の「熱川花はなぱぁ〜く」では「熱川ゆけむり夜市」も開催されています。

このイベントは、ノスタルジックな夜の熱川と夜市の魅力を存分に味えます。

ビール列車とあわせて企画された特別運行です。

電車は、リゾート21「キンメ電車」で運転をします。

車内の一部照明を消灯し、台湾提灯で幻想的に演出します。

さらに、車内では「二胡の演奏会」を開催し、台湾の雰囲気を存分に楽しめます。

伊豆熱川駅では、熱川バナナワニ園の公式キャラクター「熱川ばにお」がお出迎えします。

加えて、台湾特級金萱烏龍茶やパイナップルケーキ、熱川ばにおせんべい等、魅力的なお土産も用意しています。

湯けむりと台湾提灯がとけあう、幻想的な夜の熱川へ。

「ビール列車」で、特別なひとときを楽しめます。

【今回楽しめるビール】

熱川バナナワニ園と、地域密着型のクラフトビール醸造所の反射炉ビヤが、伊豆観光のさらなる活性化を目指して、2021年よりコラボレーションビールのプロジェクトをスタート。

今回は、伊豆半島と台湾の交流が深まるなか、台湾で大切に育てられたパイナップルと台湾紅茶、そして当園が1958年の開園以来、愛情を込めて栽培してきた完熟台湾バナナをふんだんに使用。

台湾と伊豆半島の絆、そして両地の魅力を一杯に閉じ込めた、特別なクラフトビール2本です。

<商品名:バナナパイナップルIPA>

台北駐日経済文化代表処横浜分処の協力により、台湾産のパイナップルを輸入し、贅沢に使用。

さらに熱川バナナワニ園が温泉熱を利用して栽培した台湾バナナの仙人蕉もピューレにして、発酵終期に加えました。

トロピカルなアロマも感じられるクリアで力強い一杯を目指しています。

口に含むと、香りでも感じたパイナップルや黄色い柑橘系の果実味が力強く感じられます。

その後にバナナの印象も現れフルーティーな印象がさらに広がり、中盤からホップの心地よい苦みが感じられます。

キレのある味わいがスッキリとした余韻を作り出すことで、魅力的なフルーツビールに仕上がっています。

台湾パイナップルと園内産のバナナがビールの中でMIXされ、ホップのアロマをさらに引き立たせることによって生まれた、華やかでフルーティーな一杯を楽しめます。

商品名 :バナナパイナップルIPA

ビアスタイル :West Coast IPA

副原料 :バナナ(品種:仙人蕉)《生産者:熱川バナナワニ園》、

パイナップル(台湾産)

アルコール度数:6.5%

バナナパイナップルIPA

<商品名:バナナミルクティーSHAKE>

世界に800店舗以上を展開する台湾茶ブランド《HAPPY LEMON》の協力のもと、自社契約農園で栽培された台湾紅茶を輸入し、贅沢に使用。

さらに熱川バナナワニ園が温泉熱を利用して栽培した台湾バナナの仙人蕉もピューレにして、発酵終期に加えました。

バニラビーンズと乳糖でミルクの要素が加わった新しい味わいのビールを目指しました。

口に含むと、香りでも感じた紅茶、バナナ、バニラの風味が表れており、オーツ麦や小麦麦芽由来のなめらかな印象と重なることでミルクティーなニュアンスを思わせます。

乳糖由来の甘みが優しく感じられることから、余韻までの味わいが伸びやかな印象となっており、最後まで贅沢に楽しめる一杯です。

台湾紅茶と園内産のバナナがビールの中でMIXされ、フルーツミルクティーのようにカジュアルに楽しめる、新感覚な一杯を堪能できます。

商品名 :バナナミルクティーSHAKE

ビアスタイル :Milk Tea Shake Pale Ale

副原料 :バナナ(品種:仙人蕉)《生産者:熱川バナナワニ園》、

紅茶(台湾産)、乳糖、バニラビーンズ

アルコール度数:5%

バナナミルクティーSHAKE

【熱川バナナワニ園について】

温泉熱を利用して、ワニの飼育や熱帯植物の栽培をしています。

飼育しているワニの種類数では日本一で、16種約100頭を飼育しています。

また、栽培されている熱帯植物は5,000種にもなります。

そして、日本で唯一、ニシレッサーパンダの飼育・繁殖をおこなっており、アマゾンマナティーの飼育も国内では当園のみです。

フルーツパーラーでは園内で採れたバナナやパパイヤを提供しています。

所在地 : 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間: 9時〜17時(最終入園16時30分まで)

アクセス: 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL : 0557-23-1105

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ノスタルジックな夜の熱川と夜市の魅力を存分に味わえる!熱川バナナワニ園「熱川ゆけむり夜市ビール列車」 appeared first on Dtimes.