ÂçÃ«æÆÊ¿2HR¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¥É·³Àï¤ÇÄÁ»ö¡¡8²ó¤«¤é¥¸·³¤ÏÌî¼êÅÐÈÄ¢ª¥í¥Ï¥¹¤¬ËÜÎÝÂÇ
10ÅÀº¹¤ÇÌî¼êÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢8²ó¤Ë10ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥¿¡¼Êá¼ê¤òÌî¼êÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î24¹æ¡¢25¹æ¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Î13¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢8²ó¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬10¡Ý0¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÀèÆ¬¥¹¥ß¥¹¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢Â³¤¯¥í¥Ï¥¹¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë