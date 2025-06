2位:成蹊大学/66票

All About ニュース編集部は2025年5月15〜29日、全国10〜60代の男女188人を対象に「成成明学に関するアンケート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、私立大学群「成成明学」の中で最も子どもを進学させたい大学ランキングを紹介します!2位は「成蹊大学」でした。吉祥寺にキャンパスを置く歴史ある大学で、安倍晋三元首相の出身大学としても知られています。実務に強い人材を育てるカリキュラムや、地に足のついた堅実なイメージが高く評価され、今回のランキングでも存在感を示しました。

1位:明治学院大学/89票

回答者からは「やはり、安倍晋三さんが卒業しているのが大きい。元首相が通っていたというのは、やはりしっかり勉強できる大学なのだろうと思うから」(40代女性/千葉県)、「自分の周囲で優秀な人が多く、また社会に出ても一番バリバリ活躍しているイメージだから」(60代男性/愛知県)、「育ちがいいお金持ちが多そうだから」(40代女性/秋田県)などのコメントがありました。1位は「明治学院大学」でした。キリスト教を建学の精神とする大学で、多様な文化に触れ合う機会が多く、グローバルな視点を持つ学生を育てる体制が整っていることが、高評価につながっています。多くの著名人を輩出した実績など、さまざまな理由で多くの票が寄せられました。回答者のコメントを見ると「満遍なく、様々な科目を学べるイメージがあるから」(20代女性/東京都)、「質の良い教育が受けられそうだから」(30代女性/東京都)、「生徒だけでなく先生達も優秀で安心感があるから」(20代男性/栃木県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです