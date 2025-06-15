¡Ú »ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î ¡Û¡¡Ä¹½÷¡¦¤Ü¤¿¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¦¿·Ç·½õ¤Î¡¡ºÇ¿·ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤µ¤ó¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹½÷¡¦»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î ¡Û¡¡Ä¹½÷¡¦¤Ü¤¿¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¦¿·Ç·½õ¤Î¡¡ºÇ¿·ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡ÖÆó¿Í¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¡ôÎï²Ó¡¡#Ò°¸¼¡¡Æó¿Í¤â¼··î²ÎÉñ´ìºÂ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤¬¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Î¸ª¤òÊú¤¤è¤»¤Ê¤¬¤é¼«»£¤ê¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤»ÐÄï2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â¥Þ¥Þ¤âÌÜÎÏ¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É»Ò¶¡¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤âËã±û¤µ¤ó¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ·Á¤À¤Ê¤¡¡£¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤ÎÍ¾Çò¤Ë¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤â¤½¤¦¤À¤±¤É»ÐÄï¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬²Ä°¦¤¤¡Á¡Á¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û