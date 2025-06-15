¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡Ê±¦¤ÏµÜ¸¶½Ù²ð¡Ë¡Ê¥«¥á¥é¡¦ºæ¡¡¹±»Ö¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£±£µÆü¡¦¸ÍÅÄ¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¤Ï¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤Ç¡¢´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï£±£´Æü¤ÎÆ±Àï¤«¤é£²·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±£´Æü¤Ë¤Ï£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£

¡¡£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ºû¸¶

¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÅòÀõ

¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡º´¡¹ÌÚ

¡¡£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É

¡¡£µÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¹Ó´¬

¡¡£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÀÐÄÍ

¡¡£·ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÇëÈø

¡¡£¸ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡·´

¡¡£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´îÂ¿

¡¡£Ð¿¹ÅÄ