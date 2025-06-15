Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¡È°û¼ò±¿Å¾¡ÉÁê¼¡¤®3¿ÍÂáÊá 19ºÐ¾¯Ç¯¤ÏŽ¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ž£¤ÈÈÝÇ§
15ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èµûÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÈµÕ¸þ¤¤Ë¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤Î4ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¸ÍÈª¶è¤Î¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤Î19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯Ç¯¤Ï¡ÖÁ°Æü¤«¤éÁ´¤¯¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«15ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æµ×Î±ÊÆ»Ô¤ÇÊ¿²¬¹¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤ÇÃÓÅÄ¹ñÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£