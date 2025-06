<土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.16>

今、インドネシアが気になっています。先月ご紹介(※1)した『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』「最優秀アジア楽曲賞」にノミネートしていたジャカルタのシンガーソングライター・Bernadyaも素敵でしたし、ASIAN KUNG-FU GENERATION主催『NANO-MUGEN FES. 2025』も、横浜とインドネシアのジャカルタでの開催が計画されていました。残念ながら横浜だけの開催になったのですが、ジャカルタから2組のアーティストが来日し、横浜公演に出演しました。私は初日しか参加できなかったのですが、とてもいいバンドなので、再来日やジャカルタでの開催を祈念してピックアップしようと思います。

まずは、初日に登場したVoice Of Baceprot。バンド名は「うるさい声」という意味。Firda Marsya Kurnia(Vo/Gt)、Widi Rahmawati(Ba)、Euis Siti Aisyah(Dr)からなるガールズメタルバンドです。生で触れたパフォーマンスは、太くヘビーで痺れました。「Put The Gun Down」といったドストレートな反戦ソングなど、社会に対するまっすぐなメッセージにも心打たれます。誰もが思っているはずなのに、日本ではこういう内容をストレートに音楽にするバンドはなかなかいませんし、力強い彼女たちが眩しかったです。「ヒジャブを身に着けた若い女性が演奏するヘビーメタル」というセンセーショナルな宣伝文句でチェックする人も多いかもしれませんが、文字で見るよりも遥かにパワーがあり、平手打ちを喰らうような体験でした。世界中のヘビーロックファンが夢中になるのも当然だなと思いました。ライブの感想を誤解を恐れずに一言で言うと「Rage Against the Machineかと思った!」。

ライブの後、楽屋で会った3人は、156cmの私よりも身長が低くて、こんな小さな女子からどうやってあのパワーが……!? と、もう一度衝撃を受けたのでした。そうそう、彼女たちがまだティーンの頃にバンドは結成されたのですが、その時に先生が「うるさい声」と名付けたというのにも納得です。うるさいのは音楽性だけではなく、3人で話している様子が日本で言うところの「箸が転んでも可笑しい」状態で、かわいくてうるさかったんだろうなと想像します。以前、ASIAN KUNG-FU GENERATION(以下、アジカン)のドラムの伊地知潔さんに、普段の彼女たちの印象を尋ねたら「チャットモンチーみたいだよ」と言われたのですが、確かに! 楽しそうにおしゃべりする3人はかわいかったです。

ホームページのJOURNALのコーナーには、楽曲に関するプレスリリースもしっかり公開されていて、曲の持つメッセージをちゃんと届けたいのだとわかりますので、ぜひご覧ください(※2)。

さらに、Rage Against the MachineのTom Morelloとの対談も発見! Voice Of Baceprotの3人がキャーキャー言っててすごくかわいいし、Tom Morelloがいい話をしてるのでこちらもぜひ。

次は2日目に出演したThe Adams。見たかったなぁ。アジカンのゴッチ(後藤正文)から、私のラジオにレコメンドメッセージをもらったのですが、ゴッチが現地のレコードショップでアルバムを買ってからファンになって、出演が決まったというバンド。「アジカンと同じ頃に別の場所で、同じような音楽を聴いて、同じような活動をしていたんだな」というコメントにすごく納得のいく音楽性です。“インドネシアのWeezer”というような紹介もどこかで見たのですが、個人的には“インドネシアのアジカン”じゃないかなと思う。『SYNCHRONIZE:FEST』というジャカルタで毎年10月に開催される国民的な音楽フェスの映像を観ると、まさに日本のフェスで見るアジカン! お客さんのノリも! きっとみんな好きになると思いますよ。

メンバーはArio Hendarwan(Vo/Gt)、Saleh Husein(Vo/Gt)、Gigih Suryoprayogo(Vo/Dr)。2002年に、ジャカルタ芸術大学で結成。私生活が忙しくなり、休止していた時期もあるそうなのですが、WeezerやBloc Partyとも共演していて、フェスティバルの常連。インドネシアのインディーロックシーンの星なのでしょう! 動画を漁っていると彼らの曲をカバーしている動画も出てくるし、G-SHOCKのライブセッションシリーズを観ると、突出した再生回数です。

昔のMVを観ても、ツボを突かれるポップな仕上がりで、早く出会いたかったの一言!

『NANO-MUGEN FES. 2025』のテーマソングとしてアジカンが書き下ろした新曲「Makuake」のThe Adamsによるインドネシア語カバーバージョンもめちゃくちゃいい。この曲はゼロからというよりマイナスからの再スタートの曲だと私は思うので、結成して20年を超え、その間には休止もあって、メンバーチェンジもあって、それぞれの人生にもきっと悲喜交々あったであろうThe Adamsがカバーしていることに、胸熱なのです。絶対にいつか生でライブが観たいです。

さて、そんなインドネシアなのですが、YouTubeが興味深い音楽イベントを企画しているので紹介したいです。

「YouTube Music Night」という名前を聞いたことがある人、観たことがある人も多いのではないかと思います。実はこの企画、各国/エリアのYouTubeで独自の内容が展開されているんです。面白いので問い合わせてみました。インドネシアの場合は、数組のアーティストが出演するオムニバスライブイベントで、その回に参加するアーティストのYouTubeチャンネルでイベント自体をまるまるライブ配信します。しかも知名度があるアーティストと、ネクストライジングなアーティストが混じって出演していて、それぞれに新しいファンを獲得するチャンスになっています。この企画の目的の1つは、そういったアーティスト間のギャップを埋めていくこと、活動の早い段階からこういった動画コンテンツ制作を経験してもらうことだそうです。アーティスト側からすると、ライブイベントに出演できるだけではなく、こんなにしっかりとパフォーマンス動画を撮影してもらえて、事後には自分のチャンネルで使用できるなんて、願ったり叶ったりですよね!

さらに「Go Global」の理念のもと、国外のアーティストも参加しています。昨年2024年8月には日本から冨岡愛も出演しているのですが、今年はTuneCore Japanと共同で出演アーティストのオーディションを開催中なんです。先ほどのThe ADAMSとアジカンではないですが、同じ時に同じアーティストに憧れて、違う場所で親和性の高い音楽を奏でているアーティスト同士が、ジャカルタで出会えるかもしれないなんて! もちろん新しいファンにも出会えますよね。それを私のような遠い国の音楽ファンが、YouTubeのコンテンツということで信頼してオンラインで観たりもしますし、いやはや夢しかない。

そして今年はKRAPELA Jakartaがこのイベントのレギュラーの開催場所として選ばれていますが、ここがまた気になるところで、Z世代のオーディエンスにとって魅力的な場所なのだそうです。複合施設の屋上にあって、音楽ライブだけではなく、映画上映・演劇・トーク・ヨガなど多彩な文化プログラムが繰り広げられている「サブカルチャー・アート活動のプラットフォーム」で、 アーティストが自由に表現できる“白紙キャンバス”と評価されているとのこと。いつかジャカルタに行ったら、遊びに行ってみたい場所ができました。というか、このイベントを観に行ってみたい! だって、今年は12月まで隔週で全12回も様々なジャンルで開催されるんですって!

現時点ではすでに2回(5月21日と6月4日)開催されていて、この配信で見つけたポップな歌姫が、Anneth Delliecia。Instagramのフォロワーは350万人超え。2021年には16歳で、あの韓国のアワード『Mnet Asian Music Awards』(MAMA)で「Best Asian Artist Indonesia」を受賞しています。

そして、「Billboard Indonesia Songs chart」でも連続首位に輝いたという楽曲「Penjaga Hati」をレパートリーに持つ男性シンガーソングライター、Nadhif Basalamah。昨年公開になっている同曲のMVは1億4000万回視聴されているとスルメ曲。純粋にええ曲……。

アジカンのおかげで本当にインドネシアに興味が湧いてしまって、いつ行こうかと迷い中です。ひとまず、この「YouTube Music Night Indonesia」企画を追いかけたいなと思います。

(文=土井コマキ)