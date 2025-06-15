LUMIX¡Ö¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¡×ÉÊ¤ÎºÆÀ¸¹©Äø¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¡±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤Î¸«³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³«»Ï
¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÍÑ¤Î¥«¥á¥é¸ÇÄêÂæ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ¸»½Û´Ä·¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPEAC¡Ë¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Î¸«³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ëè½µ²ÐÍËÆü～ÌÚÍËÆü13»þ30Ê¬～15»þ00Ê¬¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢10Ì¾¤Þ¤Ç¤Î¾¯¿Í¿ô¤ÇºÅ¹Ô¤¹¤ë¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬´õË¾Æü¤Î1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
½ÅÍ×ÅÙ¤òÁý¤¹¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å»ö¶È
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸¡ºººÑ¤ßºÆÀ¸²ÈÅÅ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò2023Ç¯6·î¤«¤é¡¢ÈÎÇä¤ò2023Ç¯12·î¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬·Ç¤²¤ë´Ä¶¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖPanasonic GREEN IMPACT¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏLUMIX¤ò´Þ¤à13¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÇòÊª/¹õÊª²ÈÅÅ¤òºÆÀ¸ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¦¤ÁÀöÂõµ¡¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥³ー¥Àー¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢°ì´ã¥«¥á¥é¡¢¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¡¢¼¡°¡±öÁÇ»À¶õ´Ö½ü¶ÝÃ¦½µ¡¤Î7¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆÀ¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖLUMIX S9¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢Ä¥¤êÂØ¤¨¥µー¥Ó¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤À¡£
¡ÖPanasonic Factory Refresh¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸¡ºººÑ¤ßºÆÀ¸ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£³ÆÀ½Â¤»ö¶ÈÉô¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ²ÈÅÅ¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ°ºî³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PEAC±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Ïº£²ó¡¢²ÈÅÅºÆÀ¸»ö¶È¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ³ÈÄ¥/À°È÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¸«³Ø¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Ë¤Ï±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤Î±è³×¤ä±ÇÁü»ñÎÁ¡¢ÉôÉÊ¤äºÆÀ¸ÉÊ¤Î¸½Êª¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¥·¥çー¥ëー¥àµ¡Ç½¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿½¾¶È°÷¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏLUMIX¤ÎºÆÀ¸¹©Äø¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
PEAC±§ÅÔµÜ¹©¾ì³°´Ñ
¹©¾ìÆâ¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー»Üºö¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿
±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤¬ºÆÀ¸¤ò¼õ¤±»ý¤ÄÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê
LUMIX S9¤ÎºÆÀ¸ÉÊ
Panasonic Factory RefreshÂÐ¾Ý¤Î¤¦¤Á7¥«¥Æ¥´¥ê¤ò±§ÅÔµÜ¹©¾ì¤ÇºÆÀ¸
¹©¾ì¸«³Ø¤Ç¤Ï¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Î¤Û¤«½¾¶È°÷¸þ¤±¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¼ç¤Ê¸«³ØÆâÍÆ
¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Î³µÍ×
½¤Íý¤äºÆÀ¸¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³«È¯¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë
¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ä¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â
LUMIX¤ÎºÆÀ¸¹©Äø¤Ï¡Ö³°´Ñ³ÎÇ§¡×¡ÖÆ°ºî³ÎÇ§¡¦¥Ñー¥Ä¸ò´¹¡×¡ÖÀÇ½¸¡ºº¡×¡ÖÀ¶ÁÝ¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖºÇ½ª³ÎÇ§¡¦ºÊñ¡×¤Î5¤Ä¤«¤é¤Ê¤ë¡£½ý¤äÂÇº¯¡¢ÇËÂ»¡¢·çÉÊ¤Î³ÎÇ§¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ä»£±Æµ¡Ç½¡¢¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¡¢¥Ü¥¿¥ó¤äÃ¼»ÒÎà¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥ì¥ó¥º¤ä¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Î¸¡ºº¤È²òÁüÀÇ½¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¥ì¥ó¥º¤È¥Ü¥Ç¥£¡¢¥»¥ó¥µー¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÊñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡£
¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¸¡ºº¹©Äø¤Ï¹õÊª²ÈÅÅ¤ÈÇòÊª²ÈÅÅ¤Ç¥¨¥ê¥¢¤¬2Ê¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢LUMIX¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¤Ï¹õÊª²ÈÅÅ¥¨¥ê¥¢¤Î°ì³Ñ¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¹©Äø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥Öー¥¹¤Î¤Û¤«¥ì¥ó¥ºÀÇ½¸¡ººÍÑ¥Öー¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¸¡ººÍÑ¥Á¥ãー¥È¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø¥¨¥ê¥¢¤ÏÇòÊª²ÈÅÅ¤È¹õÊª²ÈÅÅ¤Ç2Ê¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë½¾»ö¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¼ç¤Ê¥¹¥¥ë¤È¾ò·ï
LUMIX¤Î¹©Äø¤ÏVIERA¤äDIGA¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¤¢¤ë
¥Õ¥©ー¥«¥¹¸¡ººÍÑ¤Î¥Á¥ãー¥È
¥ì¥ó¥º¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤È°ìÉô¤Îµ¡Ç½¸¡ºº¤Ï¥Û¥³¥êÂÐºö¤Ë¥¯¥êー¥ó¥Öー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤Ê¤¦
¥ì¥ó¥ºÀÇ½¸¡ººÍÑ¤Î¥Öー¥¹¡£Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤Æµ÷Î¥¤òÊÑ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÂÐ¾Ý¤ÎÁ´¥ì¥ó¥ºÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
LUMIX S5 II¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ
LUMIX S9¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ
ÀöÂõµ¡¤Î¥Ñー¥ÄÅ¸¼¨
VIERA¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åºî¶È¾ì
¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÃæ¤ÎVIERA¤¬ÊÂ¤Ö
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©Äø¤â¸«³Ø¤Ç¤¤ë
¿©Àöµ¡¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¹©Äø
¥Ó¥¹Î±¤á¤Ê¤É¤Î½¾¶È°÷¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë