Á´ÊÆÌó2000¤«½ê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¹³µÄ¥Ç¥â¡¡¡Ö²¦ÍÍ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ç¤¤Ê¤ÉÁÊ¤¨
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤ª¤è¤½2000¤«½ê¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Ï¢Ë®À¯ÉÜ¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢14Æü¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³¤Ê¼Ââ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡¢¥Ç¥âÂâ¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ç¥âÂâ¤ÈÅö¶É¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï©¾å¤Ë¤ÏÅö¶É¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥´¥àÃÆ¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¹³µÄ¥Ç¥â¤Ï¡Ö¥Î¡¼¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ê¡á²¦ÍÍ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢14Æü¡¢Á´ÊÆ¤ª¤è¤½2000¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔË¡°ÜÌ±Å¦È¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹³µÄ¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ç¤¡×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿´Éô¤ò¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¸ø¶¦¤ËÊô»Å¤¹¤ë³µÇ°¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂçÅýÎÎ¿¦¤ò¼«Ê¬¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä²ÈÂ²¤òÍµÊ¡¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤¬Íß¤·¤¤¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¹Ô¿Ê¤Î¸å¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö¶É¤¬ºÅÎÞÃÆ¤òÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¾×ÆÍ¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤â600¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º®Íð¤¬¼ý¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤¿¤º¡¢Ê¬ÃÇ¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£