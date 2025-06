今夏の移籍市場で注目を集めるスポルティングCPに所属する27歳のスウェーデン代表FWヴィクトル・ギョケレシュの去就に新たな動きがあったようだ。



ポルトガル紙『Record』や移籍専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ギョケレシュはマンチェスター・ユナイテッドからの関心を正式に拒否し、今夏はアーセナルへの加入を希望しているという。



今季スポルティングCPでリーグ戦33試合で39ゴール7アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでも8試合で6ゴール1アシストと欧州でもトップクラスのストライカーとして評価を高めたギョケレシュ。そんな同選手に以前から関心を示していたのが9番タイプの選手補強を狙うアーセナルだ。アーセナルはRBライプツィヒのベンヤミン・シェシュコの獲得交渉に時間をかけていたが交渉は進展しておらず、ギョケレシュも依然として有力な選択肢としてリストアップされている。





