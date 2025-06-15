¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤¬³«Ëë¡ª¡¡¥á¥Ã¥·ÀèÈ¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥«¥¤¥í¤È¥É¥í¡¼

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64' DID THE BALL NOT GO INSIDE THE NET?!?— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
Messi's freekick fools everyone 😮
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