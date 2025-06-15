¡ÖÂÑ¤¨¤Æ¤¿¤é¥¹¥´¥¤¤è¡ª¡×ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡¢°µ´¬¤Î¸«ÀÚ¤ê¤ËÅ¨¤âÌ£Êý¤â°¢Á³¾õÂÖ¡Ö¤¤¤ä¤¢Ì¾¶É¤À¤Ã¤¿¡×¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ëÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ë¡¢Å¨¤âÌ£Êý¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×Í½ÁªA¥ê¡¼¥°¡¦Âè2»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à°ËÆ£ ÂÐ ¥Á¡¼¥àËÅç¤¬6·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè7¶É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£ÂçÇ®Àï¤ÎÃæ¤Ç¼«¶Ì¤¬µÍ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤¿ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤¬¶¯¤¯Êâ¤òÀ®¤ê¹þ¤àÈ½ÃÇ¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÅç¶åÃÊ¡¢¡ÈÍ¦¼Ô¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡Î¾·³3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè7¶É¤Ç¤Ï¡¢Âè3¶É¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£º£´ü½é¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ÈËÅç¶åÃÊ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÅç¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ç³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢Áá¡¹¤ËÁ°Îã¤òÎ¥¤ìÌ¤ÃÎ¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£ÀÜÀï¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×Àï¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àËÅç¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê36¡Ë¤¬ÂçÀÐÄ¾»Ì¼·ÃÊ¡Ê35¡Ë¤È·Ñ¤®È×¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢ÂÑ¤¨¤Æ¤Æ¡¼¡ª¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£·ÁÀªÉÔÌÀ¤Î½ªÈ×Àï¤È¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×´ý»Î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡È¿À¤Ëµ§¤ë¤Î¤ß¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸«¤ë¤â¤ÎÁ´°÷¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤ÎºÇ½ªÈ×¤À¤Ã¤¿¡£Ç÷¤êÍè¤ë°ËÆ£±Ã²¦¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢ËÅç¶åÃÊ¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÈ¯´ø¡£°ËÆ£±Ã²¦¤Î¢¤77·ËÀ®¤ò½Ö»þ¤ËÉÔµÍ¤á¤È¸«ÀÚ¤ê¡¢¸å¼ê¿Ø¤Ø¤È¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹µ¼¼¤ÎÂçÀÐ¼·ÃÊ¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ªÍ¦¼Ô¡ª¡×¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï¡Ö¤¨¡¢ÂÑ¤¨¤Æ¤ë¡©¤½¤ì¡Ä¡£ÂÑ¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©ÂÑ¤¨¤Æ¤¿¤é¥¹¥´¥¤¤è¡ª¡©¡×¤È°¢Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÂç¤¤¯ÌÜ¤ò¸«³«¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÅç¶åÃÊ¤ÏÎäÀÅ¤Ë´ó¤»ÀÚ¤ê¡¢¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àËÅç¤Î¹µ¼¼¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡ª¤¹¤´¤¤´ó¤»ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à°ËÆ£¹µ¼¼¤Ç¤âËÜÅÄÔ÷Ï»ÃÊ¡Ê27¡Ë¤ÈºØÆ£ÌÀÆüÅÍÏ»ÃÊ¡Ê26¡Ë¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤«¡Ä¡¢¤¤¤ä¤¢Ì¾¶É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤·¤«¤·¡Ä¡×¡ÖÎÉ¤¤¾´ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡¼¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÅç¶åÃÊ¤¬¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î½ªÈ×·à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÎÉ¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¡×¡ÖËÅçÂç¾¡Éé¤Ë¤Ç¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¤è¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤è¤Ô¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¤¿¡¼¡×¡Ö¸«ÀÚ¤ê¤¹¤²¤¨¤ï¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤âÂç´î¤Ó¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë