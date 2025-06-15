¡Ú¿·³ã¥¹¥¤ー¥Ä¡ÛÏ·ÊÞÎÁÄâ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª²Æ¸ÂÄê¤Î¡Ö¶Ë¾å¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤«¤É¹¡×¡Ú²ÃÌÐ»Ô¡Û
¡ÖËÌ±Û¤Î¾®µþÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÃÌÐ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹¾¸ÍËö´üÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÎÁÄâ¡ØÀ¶±ÀÄâ »³½Å(¤ä¤Þ¤¸¤å¤¦)¡Ù¡£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜÎÁÍýÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾Å¹¤¬¡ÖÆüËÜÎÁÍý¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡ØÄ®²È¥«¥Õ¥§ YamaCafe¡Ù¡£
»³½Å¤«¤éÊâ¤¤¤Æ£±Ê¬¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÛ100Ç¯¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖÏÂ¥«¥´ÊÛÅö(2,500±ß¡¦ÀÇ¹þ)¡×¡£
»ÅÆþ¤ì¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃúÇ«¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬¥«¥´¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²Æ¸ÂÄê¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¡Ö±§¼£¶â»þÎýÆý(1,500±ß¡¦ÀÇ¹þ)¡×¡£
¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¾®»³±à¤Î¾®ÁÒ»³¤È¤¤¤¦¹âµéËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤Ç¡¢¼«²ÈÀ½ÎýÆý¡¦¤¢¤º¤¤¬¤Î¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÇò¶Ì¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯ìÔÂô»ÅÍÍ¡£¤«¤É¹¤È¥·¥í¥Ã¥×¤Ï3ÃÊ½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ÈÎýÆý¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ºï¤é¤ì¤¿É¹¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤Îä¤¿¤µ¤ÇÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
±£¤ì¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÂ³½Ð¤Î¡Ö¥³¥³¥¢ÎýÆý(1,200±ß¡¦ÀÇ¹þ)¡×¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¼«²ÈÀ½ÎýÆý¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËèÆü¿©¤Ù¤Ë¤¯¤ë¾ïÏ¢µÒ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÌ£¤â¡¢ÎÁÄâ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿Á¡ºÙ¡¦ÃúÇ«¤Ê¡È¤«¤É¹¡É¤¿¤Á¡£
Ï·ÊÞÎÁÄâ¤ÎÅÁÅý¤È¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Îµ¤·Ú¤Ê³Ú¤·¤ß¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬³ð¤¦²ÃÌÐ¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¡¢〝ÏÂ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·〟¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡üYamaCafe
¿·³ã¸©²ÃÌÐ»ÔÃçÄ®2-6(»³½Å¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬)
0256-52-0104
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:30～17:00
¥é¥ó¥ÁL.O. 14:00¡¿¥É¥ê¥ó¥¯L.O. 16:30
ÄêµÙÆü¡Ã·îÍË¡¦²ÐÍË(¤Û¤«Î×»þµÙ¶È¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)
¤½¤ÎÌ¾Å¹¤¬¡ÖÆüËÜÎÁÍý¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡ØÄ®²È¥«¥Õ¥§ YamaCafe¡Ù¡£
»³½Å¤«¤éÊâ¤¤¤Æ£±Ê¬¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÛ100Ç¯¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖÏÂ¥«¥´ÊÛÅö(2,500±ß¡¦ÀÇ¹þ)¡×¡£
»ÅÆþ¤ì¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃúÇ«¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬¥«¥´¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²Æ¸ÂÄê¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¡Ö±§¼£¶â»þÎýÆý(1,500±ß¡¦ÀÇ¹þ)¡×¡£
¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¾®»³±à¤Î¾®ÁÒ»³¤È¤¤¤¦¹âµéËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤Ç¡¢¼«²ÈÀ½ÎýÆý¡¦¤¢¤º¤¤¬¤Î¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÇò¶Ì¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯ìÔÂô»ÅÍÍ¡£¤«¤É¹¤È¥·¥í¥Ã¥×¤Ï3ÃÊ½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ÈÎýÆý¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ºï¤é¤ì¤¿É¹¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤Îä¤¿¤µ¤ÇÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
±£¤ì¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÂ³½Ð¤Î¡Ö¥³¥³¥¢ÎýÆý(1,200±ß¡¦ÀÇ¹þ)¡×¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¼«²ÈÀ½ÎýÆý¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËèÆü¿©¤Ù¤Ë¤¯¤ë¾ïÏ¢µÒ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÌ£¤â¡¢ÎÁÄâ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿Á¡ºÙ¡¦ÃúÇ«¤Ê¡È¤«¤É¹¡É¤¿¤Á¡£
Ï·ÊÞÎÁÄâ¤ÎÅÁÅý¤È¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Îµ¤·Ú¤Ê³Ú¤·¤ß¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬³ð¤¦²ÃÌÐ¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¡¢〝ÏÂ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·〟¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡üYamaCafe
¿·³ã¸©²ÃÌÐ»ÔÃçÄ®2-6(»³½Å¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬)
0256-52-0104
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:30～17:00
¥é¥ó¥ÁL.O. 14:00¡¿¥É¥ê¥ó¥¯L.O. 16:30
ÄêµÙÆü¡Ã·îÍË¡¦²ÐÍË(¤Û¤«Î×»þµÙ¶È¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)